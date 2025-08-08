Autoridades le prohibieron la entrada a cuatro extranjeros a Medellín que venían para la Feria de las Flores

La ofensiva contra los delitos sexuales en Medellín por parte de extranjeros va con toda y en la última semana, mediante la estrategia Task Force que vienen desarrollando conjuntamente Interpol, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Policía Nacional, se le impidió la entrada a la ciudad a cuatro extranjeros que estaban reportados por sus antecedentes judiciales por estos hechos.
Tres de los extranjeros que no pudieron entrar a la ciudad provenían desde Estados Unidos, mientras que el cuarto era un chileno que estaba aterrizando de República Dominicana y tenía reporte de delitos sexuales en otras partes del mundo, por lo que este último no solo se le impidió la entrada, sino que quedó a disposición para ser repatriado al país donde es investigado por abuso sexual de menores de edad.