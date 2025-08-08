x

Autoridades le prohibieron la entrada a cuatro extranjeros a Medellín que venían para la Feria de las Flores

Las restricciones se hicieron mediante la estrategia Task Force que se viene desplegando en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

  Las autoridades migratorias de Medellín intensificaron los operativos contra los turistas extranjeros, principalmente aquellos con antecedentes judiciales por delitos sexuales contra los menores de edad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Las autoridades migratorias de Medellín intensificaron los operativos contra los turistas extranjeros, principalmente aquellos con antecedentes judiciales por delitos sexuales contra los menores de edad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

08 de agosto de 2025
bookmark

La ofensiva contra los delitos sexuales en Medellín por parte de extranjeros va con toda y en la última semana, mediante la estrategia Task Force que vienen desarrollando conjuntamente Interpol, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Policía Nacional, se le impidió la entrada a la ciudad a cuatro extranjeros que estaban reportados por sus antecedentes judiciales por estos hechos.

Tres de los extranjeros que no pudieron entrar a la ciudad provenían desde Estados Unidos, mientras que el cuarto era un chileno que estaba aterrizando de República Dominicana y tenía reporte de delitos sexuales en otras partes del mundo, por lo que este último no solo se le impidió la entrada, sino que quedó a disposición para ser repatriado al país donde es investigado por abuso sexual de menores de edad.

Esta medida estratégica tiene como objetivo fortalecer los controles migratorios y especialmente proteger a la población vulnerable que llega a nuestra ciudad durante estas festividades”, aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, sobre esta estrategia que se fortaleció durante los días de la principal festividad paisa, que terminará este domingo.

Entérese: Inadmiten en Medellín a otro “gringo” con antecedentes de abuso sexual

Pero además de la inadmisión de estos turistas extranjeros, las autoridades que forman parte de Task Force tuvieron conocimiento de 48 alertas relacioandas con el flujo de contenido sexual de menores de edad, además de la comisión de otras conductas ilícitas.

En total se hizo el monitoreo de 284 vuelos internacionales y verificó a 447 pasajeros mediante la herramienta NCMec, por sus siglas en inglés (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados). También se consultaron a 415 personas en los sistemas de notificación de Interpol para poder establecer si tenían alguna circular.

Le puede interesar: Capturas a extranjeros por delitos sexuales aumentaron más del 1.000% en 2024

Simultáneamente se hizo una intervención de 34 viviendas turísticas en toda la cuidad, de las cuales a tres se le suspendieron los permisos de operación por no cumplir con los requerimientos necesarios para poder recibir visitantes.

“Nuestro objetivo es claro, anticiparnos a las amenazas, fortalecer la seguridad aeroportuaria y garantizar que esta celebración se viva en un entorno confiable, seguro y en absoluta tranquilidad”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, este año se han inadmitido en la ciudad a 21 turistas extranjeros por estar en las listas que los vinculan con diversos delitos en todo el mundo, principalmente los relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

