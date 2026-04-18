Los dramas que viven pacientes paisas por desplome de la salud

La crisis que hoy embarga al sistema de salud tiene convertidas a las urgencias del Hospital General de Medellín en una especie de campo de refugiados. Al tratarse del principal hospital público de la ciudad, la institución se ha vuelto una de las últimas tablas de salvación de los pacientes afiliados a las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, a quienes cada vez más instituciones les cierran las puertas por problemas financieros.
Tras pasar más de dos días sentada en el suelo –no hay más cubículos ni habitaciones disponibles para acomodar pacientes– Juliana Janeth Gómez explicaba que habían llegado desde El Carmen de Viboral acompañando a su hija.
En contexto: “Vi gente durmiendo en el suelo con cartones”: así se vive crisis en urgencias al 120% en Medellín
“El jueves pasado, o sea, ya hace 8 días, ella tuvo un accidente practicando deporte. Se luxó una rodilla, la rótula. No hubo forma de acomodarla”, explicó la madre, señalando a la joven recostada en una camilla que tuvieron que acomodar en el suelo.
Aunque tras la lesión la joven fue internada en el hospital de El Carmen, en donde fue valorada por profesionales que calmaron el dolor, estos le explicaron que su caso demandaba que la viera un especialista.
Ahí empezó el calvario, dado que su hija está afiliada a Nueva EPS y durante varios días estuvo en un limbo administrativo para ser trasladada a otro hospital.
Si bien en condiciones normales, un caso de este tipo sería remitido a Rionegro, en donde tienen sede varias instituciones con un alto nivel de complejidad, la deportista no fue recibida por ninguna.
“Como son clínicas privadas, ellos se pueden dar el lujo de decir que la cirugía no era prioritaria. Entonces, como la niña no se podía mover, nos tocó esperar”, narró Gómez.