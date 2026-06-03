Video | “También tenemos que meter terror”: polémica orden de activista del Pacto sobre campaña para segunda vuelta

Un video que se está compartiendo por redes sociales, que muestra cómo una militante del Pacto Histórico está haciendo campaña en estas semanas decisivas antes de la segunda vuelta, muestra cómo se está buscando adherir votos al candidato de Iván Cepeda, hasta con una metodología de “meter terror”.
“¿Qué tenemos que hacer para que esto empiece a llegar a todo el mundo? Que cada persona consiga uno o dos votos”, se escucha al inicio del video que divulgó el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero.
A renglón seguido, Emily Sofía Téllez, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social en la UIS y quien habla en el video, se refirió a las estrategias para atraer un mayor respaldo a la campaña del candidato oficialista. En ese contexto, mencionó la necesidad de comenzar a interpelar a los votantes para atraer votos directos a la campaña de Iván Cepeda.