Oviedo pide debates entre Cepeda y De la Espriella para saber a quién apoyar: “no más cafés”

”Tomémonos un café” es, tal vez, una de las frases más usadas por los candidatos durante estas elecciones: una manera coloquial de extender la invitación a una alianza. Para Juan Daniel Oviedo, una de las figuras consideradas de centro, aquella invitación ya no tiene cabida. Lo que quiere para saber a quién apoyar es escuchar a los candidatos finalistas en debates.
”Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados (...) Lo que necesita el país es más debates. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber contra quién están en contra, sino cuál es el debate que quieren”, dijo Oviedo en un video publicado en sus redes sociales.