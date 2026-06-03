Colombia registra pico histórico de consumo energía por ola de calor; hay alarma por racionamiento

El calor en mayo y en lo que va de junio no da tregua y la electricidad tampoco alcanza cuando aires acondicionados y ventiladores se encienden al mismo tiempo.
Así las cosas, Colombia rompió su propio récord de consumo eléctrico en mayo de 2026, justo cuando los embalses están por debajo del nivel mínimo requerido, el gas natural escasea y el fenómeno de El Niño avanza con una probabilidad del 98% de consolidarse antes de julio.
El sistema eléctrico nacional ya muestra una brecha del 10% entre lo que se demanda y lo que puede ofrecer, y los expertos son contundentes: el riesgo de racionamiento es real.