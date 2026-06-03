Parrandas de Jhon Jáder Durán tienen desesperados a sus vecinos en Llanogrande: “No nos dejan dormir”

Después de una temporada no muy vistosa en el fútbol ruso y tras anunciar su salida del Zenit de San Petersburgo, el futbolista de 22 años de edad, Jhon Jáder Durán, quien tampoco fue convocado por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026, llegó a Antioquia a disfrutar de sus vacaciones. Pero ahora el problema no solo pasa por su nivel en la cancha, sino también, al parecer, por las fiestas que estaría haciendo en su finca de Rionegro, que tienen a más de un vecino cansado.

De acuerdo con versiones de algunos de los habitantes de este lugar, que fueron conocidas por EL COLOMBIANO, hace aproximadamente dos semanas el ruido es excesivo en la parcelación Prado Verde, ubicada en Llanogrande, situación que ya les colmó la paciencia.

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Dicen que han intentado hablar con el futbolista y manifestarle su inconformidad; sin embargo, señalan que no ha sido posible. Por ende, hicieron un llamado a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“De verdad que la bulla ya es insoportable. No podemos dormir del ruido tan impresionante que hay. Esperemos que la Policía haga algo y que le ponga seriedad a esto”, expresó una de las vecinas del sector, quien prefirió no revelar su identidad.