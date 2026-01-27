Palacio acató las instrucciones de Miguel Quintero y participó en reuniones para acordar la distribución de contratos en el Área: Fiscalía

Hacia las 3:55 p.m. del martes, el fiscal que lleva el caso por presunta corrupción en varios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con los bomberos de Itagüí durante la anterior administración dijo con nombre propio y de manera directa algo que ya se venía sugiriendo, que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, era el verdadero poder en la entidad; que incluso le daba órdenes al director.
La diligencia de imputación de cargos contra el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, y contra las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, lo mismo que contra Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, había comenzado el lunes en la tarde. Entonces, el representante de la Fiscalía sustentó por qué, en su concepto, los mencionados habrían incurrido en presunta celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado a la hora de firmar y ejecutar seis contratos por valor cercano a $18.000 millones, los cuales habrían estado viciados por maniobras ilegales que presuntamente permitieron que particulares se apropiaran de una buena tajada: $2.481 millones, mediante tretas que habrían comenzado poniendo fichas claves en dependencias donde se tomaban las decisiones, y permitir la contratación directa.