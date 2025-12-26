Mujer pagará 33 años de cárcel por el crimen de un ecuatoriano en Medellín en la Navidad de 2024

Un juez de Medellín condenó a una mujer venezolana a más de 33 años de prisión tras hallarla responsable de participar en el homicidio de otro extranjero en la capital antioqueña. Según informó la Fiscalía, tras evaluar las pruebas presentadas por el ente investigador, el togado profirió la sentencia condenatoria contra la joven identificada como Nathalia Carolina Vargas Salcedo, a la cual se le halló responsable del delito de homicidio agravado.De acuerdo con la información del caso, los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre de 2024. Siga leyendo: De compradores a ladrones: la historia de Mandíbula y Aretes en D1 En ese periodo la víctima –un ciudadano ecuatoriano de 37 años identificado como Javier Vásquez Chacón– contactó a la hoy condenada a través de una red social y acordaron encontrarse en un establecimiento comercial del sector de La Carrera 70, en la comuna de Laureles del occidente de Medellín.Las pesquisas judiciales permitieron establecer que, tras compartir varias horas, el hombre —quien se encontraba en aparente estado de embriaguez— salió del lugar acompañado por Vargas Salcedo y otra pareja, en un carro blanco con rumbo a un hotel del sector del Centro. En entrevista con Blu Radio, parientes del ecuatoriano afirmaron que le perdieron el rastro desde el sector de Las Palmas cuando, al parecer, se fue a encontrar con la mujer, y que luego habría subido fotos a sus redes sociales entre las que aparecería la hoy condenada.Horas más tarde, el cuerpo del ciudadano ecuatoriano fue hallado sin vida en una de las habitaciones del hotel del Centro, con múltiples golpes y signos de estrangulamiento, lo que dio inicio a la investigación penal. La investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida también logró demostrar que, además del homicidio, a la víctima le fueron hurtadas varias tarjetas de crédito, con las cuales se realizaron compras por un valor superior a los $12 millones.Tras las respectivas labores investigativas, la mujer fue capturada por la Policía el 2 de enero de 2025 en el barrio Aranjuez de Medellín. Lea también: En Medellín se registró el primer caso de influenza A(H3N2) reportado en Colombia: esto es lo que se sabe Cabe mencionar que por el hurto de las tarjetas, Vargas Salcedo ya había sido condenada previamente, mediante un preacuerdo, a una pena de 22 meses y 12 días de prisión.Tras surtirse el proceso judicial, el juez de la República condenó a la mujer a una pena de 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. La sentencia conocida corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que la hoy condenada podría apelar su sentencia ante una instancia superior.