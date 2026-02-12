Encuentran segunda cabeza en menos de 48 horas en el Valle; autoridades investigan los macabros hallazgos

La acción de un hombre, que conducía una moto y dejó un extraño maletín a la orilla del río Cali, muy cerca del Centro Administrativo de la ciudad, encendió las alarmas en la capital vallecaucana. La acción, ya de por sí sospechosa, tomó un giro distinto luego de que las autoridades descubrieran lo que había al interior del bolso: una cabeza de un hombre de unos 30 años. El macabro hallazgo se produjo a las 10:10 de la mañana de este miércoles, 11 de febrero, luego de que el maletín fuera avistado por miembros de la seguridad que vigilan la zona. Lea aquí: Autoridades frustraron ataque con explosivos contra estación de Policía en Cali: capturaron a dos sujetos El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades de Cali, que analizan si este homicidio es un caso aislado, tiene que ver con ajustes de cuentas entre bandas que delinquen en la capital vallecaucana, o si está relacionado con un caso similar en el municipio de La Unión ocurrido apenas con unas horas de diferencia.

Mientras esto se resuelve, el alcalde Alejandro Eder, la Personería y el Concejo de la ciudad, cuya sede está muy cerca del lugar donde encontraron la parte humana, rechazaron el macabro hallazgo que a su vez fue leído como una intimidación para la población. “No vamos a desistir en la defensa de la vida. Desde la Alcaldía respaldamos a la Policía Nacional y a la Fiscalía con todas nuestras capacidades para esclarecer este crimen atroz”, escribió el alcalde Eder en su cuenta de X, en la que compartió un video de la Policía informando sobre el caso.

El mandatario agregó que “en Cali actuamos con absoluta determinación para que las autoridades competentes establezcan con claridad lo ocurrido y determinen si existe relación con hechos similares registrados en el norte del Valle del Cauca en las últimas 24 horas”. Siga leyendo: ¿Quién era Diego Mazabel? El empresario de bodas asesinado en Cali a plena luz del día El alcalde de Cali hace referencia a un hecho similar que ocurrió apenas horas antes en La Unión, donde el lunes 9 de febrero, también fue hallada una cabeza de un hombre en el tramo de la vía Panorama que conecta al casco urbano de la Unión con el corregimiento de San Luis. Las autoridades investigan si se trata de un joven de 19 años que desapareció el pasado viernes 6 de febrero. Volviendo al caso de la capital, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, sostuvo que este hecho sigue poniendo a Cali “como una de las ciudades más peligrosas del país”.