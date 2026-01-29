Condenaron a un joven que mató a un hombre en Medellín por robarle la bicicleta

Poco más de tres meses tardó la justicia para condenar a Edwin Alfonso Soto Aular, quien no tuvo reparos en asesinar para robar una bicicleta. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 4 de octubre de 2024. Ese día, Óscar Arnulfo Cardona Naranjo se encontraba afuera de una bodega, cerca a la Placita de Flores, en Boston, esperando a que abrieran para comenzar su jornada laboral. Óscar estaba parado en la acera, con su bicicleta al lado, tal como cada mañana para comenzar su jornada en el supermercado en el que laboraba.
En ese momento apareció Soto Aular quien sin mediar palabra lo apuñaló varias veces antes de robarle la bicicleta y huir hacia el Centro. Óscar alcanzó a correr desesperado buscando ayuda, pero se desplomó metros más adelante. Las personas que a esa hora también comenzaban sus labores en el sector conocido por su agitada vida comercial auxiliaron al hombre de 43 años, pero por la gravedad de las heridas murió minutos después de ingresar al centro asistencial.