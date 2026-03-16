Paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba: hay bloqueos en la vía a la Costa y toque de queda en Caucasia

El Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba enfrentan desde este lunes 16 de marzo su cuarto paro minero en tres años. Entre 800 y 1.000 personas se concentraron en los sectores de La Apartada y Puerto Libertador (Córdoba), y en Campoalegre (Antioquia) para protestar en la troncal hacia la Costa Caribe denunciando el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional en 2023 y 2024. Ante el riesgo de alteración del orden público, Caucasia, epicentro de la movilización, amaneció bajo ley seca, toque de queda nocturno y restricción al parrillero.
El punto de ruptura han sido las recientes intervenciones de la Fuerza Pública. Según la Mesa Minera, más de 30 operativos han resultado en la destrucción de 35 retroexcavadoras y 50 motobombas que, sostienen los líderes, estaban en etapa de legalización.