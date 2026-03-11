Despegaron obras en megacolegio de $32.000 millones en Manrique

Uno de los nuevos megacolegios que estarán ubicados en el nororiente de Medellín ya arrancó obras.
Se trata de la escuela Hernán Toro Agudelo, ubicada en la comuna de Manrique, cuya vieja edificación comenzó a ser demolida para dar paso a una moderna sede con capacidad para 280 estudiantes.
El inicio de las obras fue informado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad que precisó que la nueva infraestructura implicará una inversión aproximada de $32.000 millones.
En total serán más de 3.800 metros cuadrados de espacios renovados, distribuidos en seis pisos.