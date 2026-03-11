El Rey del Pop vuelve: nuevo tráiler que revive la historia de Michael Jackson

El legado de Michael Jackson vuelve a encender la expectativa entre millones de seguidores. Este martes se lanzó un nuevo tráiler de Michael, la película biográfica que promete llevar a la pantalla grande la historia del artista que transformó la música pop y el espectáculo mundial.
El nuevo tráiler de Michael construye un recorrido narrativo por los primeros años del artista y su camino hacia la fama mundial. El adelanto abre con escenas de su infancia y el momento en que el joven Michael interpreta “Who’s Loving You” frente a Berry Gordy, una audición que marcaría el inicio del contrato discográfico de The Jackson 5. A partir de allí, las imágenes avanzan por distintos momentos de su vida, ensayos, presentaciones y el crecimiento de su carrera como solista, mientras se recrean algunas de las actuaciones que lo llevaron a convertirse en un fenómeno global y en el artista que transformó el espectáculo musical.