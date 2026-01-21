x

Se salvaron de milagro: seis familias del barrio El Pinal de Medellín evacuaron sus casas antes de un colapso

El rápido aviso de las autoridades evitó una tragedia en este sector al Oriente de la capital antioqueña. Por fortuna, no hubo heridos producto del colapso. Conozca más detalles.

  • Así quedó lo que antes era una vivienda en el barrio El Pinal de la comuna 8 de Medellín. FOTO Cortesía Dagrd.
El Colombiano
hace 5 horas
Durante la madrugada de este martes 20 de enero, en la línea 123 se recibió una llamada desde la comuna 8 de Medellín, barrio El Pinal, en la que reportaron que una de las viviendas del sector tenía grietas. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para verificar el estado de la misma, y una vez la evaluaron, determinaron que existía un deterioro estructural crítico, razón por la que se recomendó, por seguridad, la evacuación temporal de seis familias, incluyendo la que ocupaba el inmueble comprometido.

Lea más: “Comencé a gritar y un vecino me ayudó a salir”: así sobrevivieron habitantes de cuatro casas que colapsaron en Medellín

Hoy miércoles 21, a eso del mediodía, la vivienda afectada colapsó por completo. Por fortuna, las personas que habitaban las casas en riesgo obedecieron la sugerencia de las autoridades y no se encontraban ahí al momento de la emergencia, lo que evitó una mayor tragedia.

“Con esta acción nos anticipamos al desastre, logramos salvar la vida de estas seis familias que se encontraban en estas viviendas. Una vez más hacemos un llamado a la ciudadanía: si hay evidencias de grietas o patologías estructurales dentro de sus viviendas, reporten inmediatamente al 123 y soliciten una visita de inspección por riesgo”, dijo Carlos Andrés Quintero, director del Dagrd.

En las imágenes de la emergencia se puede evidenciar, en medio de las ruinas, que muchos enseres se perdieron. Solo quedaron algunos palos de madera sosteniendo lo que antes era una casa completa.

Aún no se conocen las causas exactas de este colapso. Personal del Dagrd continúa con el monitoreo en la zona para determinar si son necesarias o no más evacuaciones. Las familias afectadas ya reciben atención por parte de las autoridades.

Dos colapsos en Manrique en la última semana

El pasado 14 de enero ocurrió una emergencia similar en el sector La Honda, del barrio Manrique, en el nororiente, tras el colapso total de una edificación que funcionaba como taller de motocicletas.

El incidente provocó daños estructurales en cinco viviendas aledañas y dejó a una persona herida que debió ser trasladada a un centro asistencial. Además del rescate de tres personas y dos mascotas por parte de los bomberos, se reportó la pérdida total de al menos 10 motocicletas que se encontraban dentro del local.

El Dagrd informó que las causas preliminares del desplome estarían asociadas a deficiencias en la cimentación, falta de mantenimiento y una posible sobrecarga estructural. Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron dos evacuaciones definitivas y tres temporales en la zona afectada.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporten grietas o anomalías en sus viviendas a través de la línea 123, con el fin de prevenir tragedias similares en construcciones con fallas técnicas.

Entérese: Con trasbordos y paciencia sortean daño en vía a Prado: “Me demoro dos horas más para llegar a la casa”

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué debo hacer si mi casa en Medellín tiene grietas estructurales?
Debe reportar de inmediato a la línea de emergencias 123. El Dagrd enviará un equipo técnico para evaluar si el daño es superficial o si requiere una evacuación preventiva por riesgo de colapso.
¿Cuáles son las causas comunes de colapsos de casas en Medellín?
Según el Dagrd, las causas suelen estar asociadas a deficiencias en la cimentación, falta de mantenimiento, sobrecargas por construcciones ilegales y la inestabilidad del terreno debido a las lluvias.

