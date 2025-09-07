x

Todo listo para el clásico paisa: 600 policías cuidarán el evento y Metro de Medellín organizó ingreso de hinchadas

Este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, las dos hinchadas se darán cita para disfrutar un nuevo clásico, que las autoridades esperan que se viva en paz.

    Las hinchadas de ambos equipos ingresarán al estadio. FOTOS EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Todo está listo para garantizar la seguridad durante el clásico paisa que se juega este domingo 7 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. Las autoridades de la ciudad habilitaron un dispositivo para evitar problemas de orden público, al tiempo que reiteraron el llamado a la hinchada de vivir el fútbol en paz.

Le puede interesar: Helicóptero que tumbaron en Amalfi no era de Colombia, sino de EE. UU: pedirán que extraditen a los responsables

El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía explicó que serán alrededor de 600 policías los encargados de garantizar la seguridad en los distintos momentos del partido, es decir, antes y en el ingreso, durante el juego y a la salida, lo que incluye que estarán dispuestos no solo en el estadio, sino también en los alrededores del mismo.

Este domingo Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se darán cita en el Atanasio, desde las 6:20 p.m., con la presencia de ambas hinchadas en las tribunas. El secretario Villa Mejía sostuvo que han hecho también el trabajo previo de sensibilización con los seguidores de ambos equipos como parte del proyecto “Fútbol en paz”, que busca que se viva este deporte con tolerancia y una buena convivencia.

Lea también: La primera lavandería comunitaria de Medellín estará en Manrique y no será solo para llevar la ropa sucia

Una de las acciones se cumplió este sábado, con el Miniclásico que jugaron los equipos de la Sub-13 del Nacional y del DIM, en la cancha Alejandro Echavarría, un evento deportivo que tuvo la participación de más de 500 personas y en el que las bandas instrumentales de ambos equipos aportaron con su música un mensaje de paz y convivencia. Villa Mejía dio un balance muy positivo del evento y lo calificó como una muestra de que “sí se puede celebrar el fútbol en tranquilidad y convivencia”.

Por su lado, el Metro de Medellín recordó que este domingo tendrá medidas especiales para garantizar una buena movilidad por cuenta del partido. La empresa de transporte informó que en la línea B los hinchas del DIM deberán ingresar por las estaciones Floresta y Santa Lucía. Los trenes a los que se suban los seguidores del Medellín no pararán en las estaciones Eatadio ni Suramericana.

Por su lado, los hinchas del Nacional deberán entrar por las estaciones Estadio y Suramericana y los trenes no se detendrán en las estaciones Santa Lucía ni Floresta.

Siga leyendo: “Si Petro impide que alcaldes salgamos del país, se graduaría de dictador”: Federico Gutiérrez sobre viaje a EE. UU.

