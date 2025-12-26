¿Medellín perdió la lucha para prevenir el uso de pólvora? Quemados durante esta Navidad aumentaron en 54%

Que este año se está quemando más pólvora que durante las navidades pasadas parece una verdad evidente, a juzgar por las continuas detonaciones que se escuchan de día y de noche. Y, a su vez, las cifras de personas afectadas por esta causa parecen corroborarlo. Le recomendamos leer: Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son? El último informe de la Secretaría de Salud de Medellín, con corte a este 26 de diciembre, indica que hasta ahora van en esta ciudad 60 lesionados por productos pirotécnicos, lo que representa casi un 54% más con relación a la misma fecha de 2024. De los lesionados este año, 45 (75%) han sido hombres y 15 mujeres (25%). Entre tanto, las estadísticas también indican que en el 48% de los casos los quemados han sido las mismas personas que manipulaban los artefactos, en tanto que el 45% ha sido gente que estaban cerca de ellos, como observadores. En estas festividades van 20 menores de edad cuya Navidad será inolvidable, pero desafortunadamente no por la felicidad que esta época debe evocar sino por las huellas de una lesión con pólvora. Los demás han sido adultos.

Para todo el departamento, aunque el indicador de quemados no asciende al nivel de su capital, es igualmente alarmante, ya que demuestra un incremento del 26 por ciento en el número de quemados, al pasar de 104 el año pasado, a 131 en la actualidad, según reportó la Secretaría de Salud seccional. Puede leer: No lo provocó un volador: esta sería la causa del incendio de una vivienda en Granizal, Medellín De nuevo, volviendo a Medellín, en el 53% de los casos, es decir más de la mitad, las consecuencias son quemaduras de segundo grado que pueden dejar cicatrices visibles y en un 5 por ciento son quemaduras de tercer grado cuyas huellas suelen ser imborrables; de hecho, las lesiones han incluido cuatro amputaciones y seis casos en los que se han producido lesiones oculares. Al ser consultada al respecto, la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud Distrital, Rita Almanza, recordó que existe un decreto que proscribe el uso de la pólvora en el territorio medellinense, el 0977 de 2025; pero además se ha implementado una campaña comunicacional para recordarle a la gente esta prohibición así como los riesgos de la pólvora. “Nosotros sabemos que una campaña genera recordación pero realmente parte de la familia la promoción del autocuidado y el acompañamiento a los menores de edad para que no busquen el peligro”, dijo Almanza.

Igualmente, existe un comité interinstitucional en el que tienen asiento las secretarías de Seguridad, Cultura, Salud, lo mismo que los bomberos, Policía, Procuraduría; para planear acciones como los decomisos y la destrucción adecuada posterior de elementos pirotécnicos. Hasta ahora, en este diciembre, van dos detonaciones controladas, luego de hacer incautaciones por 404 kilos y 393 kilos, respectivamente. También le puede interesar: ¡Qué peligro! En plena área urbana de La Ceja, Oriente antioqueño, funcionaba una fábrica de pólvora Almanza recordó que en el 123 reciben las denuncias sobre fabricación o comercialización que se haga sin permiso. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, las cifras dan una sensación de que las campañas contra la quema de pólvora por parte de personas no expertas es una lucha que está muy lejos de ser ganada. Antes, por el contrario, año tras año demuestran una suerte de fracaso, si se tiene en cuenta el ritmo creciente de los quemados, pues en 2019 hubo 14, en 2020 fueron 15, aumentaron a 23 en el año 2021; se incrementaron a 25 en 2022 y a 43 al año siguiente, en tanto que bajaron un poco, hasta los 39 en 2024 y este año, como se dijo, se encaramó el guarismo a 60.

Bloque de preguntas y respuestas