Cerraron carril en la vía Las Palmas por hundimiento a la altura de Chuscalito: ya hay señalización

Con el fin de evitar hundimientos como el ocurrido el pasado 18 de marzo en la avenida El Poblado, ante las primeras evidencias de una situación similar en la vía Las Palmas, antes de Chuscalito, desde la Alcaldía de Medellín decidieron iniciar una intervención integral en este punto de este corredor departamental.
Lo primero que se hizo, de la mano de la Secretaría de Movilidad de Medellín, fue hacer el cierre del carril derecho de esta vía en sentido occidente-oriente (Medellín-Rionegro) con el fin de empezar con las intervenciones para arreglar definitivamente este daño.