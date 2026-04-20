Cerraron carril en la vía Las Palmas por hundimiento a la altura de Chuscalito: ya hay señalización

Con el fin de evitar hundimientos como el ocurrido el pasado 18 de marzo en la avenida El Poblado, ante las primeras evidencias de una situación similar en la vía Las Palmas, antes de Chuscalito, desde la Alcaldía de Medellín decidieron iniciar una intervención integral en este punto de este corredor departamental. Lo primero que se hizo, de la mano de la Secretaría de Movilidad de Medellín, fue hacer el cierre del carril derecho de esta vía en sentido occidente-oriente (Medellín-Rionegro) con el fin de empezar con las intervenciones para arreglar definitivamente este daño.

Para evitar inconvenientes con este cierre, se instalaron 110 hitos (elementos de seguridad verticales que se usan en los carriles solo bus), 42 tachas y señalizaciones verticales y horizontales que permiten demarcar el desnivel que se está registrando en la vía. Entérese: Comienza construcción de paso a desnivel en punto crítico de El Poblado: ojo a los cierres viales y rutas alternas Además, en esta misma dirección, en el punto donde se registra la emergencia, se tendrá una reducción en la velocidad máxima permitida, que será de 30 kilómetros por hora, debido al riesgo que se puede presentar.

Como esta situación se registra varios metros después de la cámara de fotodetección que hay en la zona, no habrá sanciones por exceso de velocidad, a menos que se superen los 80 kilómetros por hora inicialmente permitidos, al igual que no tener Soat o revisión técnico-mecánica vigente. Le puede interesar: Estos son los cierres y las rutas alternas mientras se interviene socavación en la avenida El Poblado, Medellín El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, manifestó que “invitamos a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los agentes de tránsito, especialmente en este importante corredor vial del Distrito donde la prevención es clave para salvar vidas”.

Otra de las modificaciones que se van a hacer es que el paradero de buses, ubicado exactamente en el sitio donde se produjo este hundimiento, fue inhabilitado y reubicado 80 metros antes, al lado de la cámara de fotodetección, con el fin de no afectar a los usuarios del transporte público. Si bien ya comenzaron con esta intervención, desde la Alcaldía de Medellín aún no han definido cuánto tiempo se demorarán estos trabajos y con el avance de los mismos se pueden anunciar nuevas restricciones viales en este corredor.

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