Hicieron pan con levadura hallada en una momia de más de 5.000 años

En los intestinos de una momia congelada llamada Ötzi, descubierta en los Alpes en 1991, los científicos encontraron que se había desarrollado levadura... con la que hicieron pan.

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Este hombre de la Edad del Bronce, conocido como “el hombre de las nieves” y que murió por una flecha en la espalda hace 5.300 años, tuvo un proceso de momificación natural muy poco habitual: sus células, literalmente congeladas, conservaron su humedad.

El cuerpo, descubierto por unos excursionistas el 19 de septiembre de 1991 en un glaciar en la frontera entre Italia y Austria, está tan bien conservado que desde entonces es una mina de información para los investigadores.

Sus restos, conservados en el museo de Bolzano (Italia), se mantienen a la misma temperatura (-6 °C) que donde fueron hallados.

Estas condiciones no impidieron que microorganismos –tanto antiguos como recientes– sigan activos en el cuerpo congelado, según un estudio publicado el miércoles en la revista Microbiome.

“Lo que no esperábamos era encontrar levadura”, dice a la AFP Mohamed Sarhan, autor principal del estudio e investigador en el instituto Eurac Research de Bolzano.

Los científicos descubrieron cuatro tipos diferentes de levadura capaces de sobrevivir a temperaturas bajo cero en los intestinos de Ötzi, en su piel y en un agua “marronácea” procedente de la descongelación parcial de la momia.

Estos hongos microscópicos sólo viven en entornos muy fríos, como la Antártida o los Alpes.

El análisis genético reveló “niveles de daños en el ADN muy comparables a los de los microbios originales” presentes en los intestinos del “hombre de hielo”, lo que sugiere que la levadura entró allí poco después de su muerte, explica el señor Sarhan.

“Estas levaduras acompañaron a Ötzi en su largo viaje a través de los milenios”, señala Frank Maixner, coautor del estudio, en un comunicado.

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Los científicos reprodujeron después estos hongos en un frigorífico. “Cuando dices que tienes levadura, enseguida te preguntan: ¿se puede usar para hacer pan?”, comenta Sarhan. Y eso fue precisamente lo que hizo el equipo.