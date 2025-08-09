Científicos en Antioquia libran ‘guerra’ contra las superbacterias que acechan en el agua y el aire

Hace dos años y medio EL COLOMBIANO publicó la historia de una familia de migrantes varada en Medellín porque no tenían un peso para seguir su largo tránsito hacia el Darién. Mientras, pasaban sus días malviviendo a orillas del río Medellín y los niños nadaban y jugaban en el pútrido río.
Entre las reacciones que suscitó la historia muchos ciudadanos conjeturaron sobre las horribles enfermedades que padecerían con fiebres de muerte y enfermedades gastrointestinales en medio de su travesía, tras esos días de exposición extrema a la podredumbre del río Medellín. Y posiblemente fue así, expertos en salud pública explican que un solo contacto con estas aguas sería suficiente para que un niño contraiga infecciones que pueden condicionar el resto de su vida.
Fueron imágenes de horror, un drama humano con todos sus agravantes. Pero no menos horroroso es el hecho de que no es necesario, como miles de ciudadanos piensan, zambullirse en las aguas del río Medellín para quedar a merced de sus peligrosas bacterias patógenas.
Una de las amenazas silenciosas que se ciernen sobre las ciudades son las bacterias que se mueven en el ambiente; cada vez más masivas, cada vez más resistentes, cada vez más letales. Y el Valle de Aburrá no es la excepción.
Desde hace más de una década los investigadores de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia se han dedicado a desentreñar los microorganismos que oculta el río Medellín. Los hallazgos han sido fundamentales para entender la amenaza de salud pública que tiene el área metropolitana.
En un vaso de agua extraído a la altura de Moravia, los investigadores encontraron un millón de bacterias de Escherichia coli, común responsable de graves afecciones gastrointestinales y hasta meningitis, septicemia y neumonía. Pero también salmonela y todo tipo de hongos que pueden destrozar la piel lenta y dolorosamente.
Dirá la mayoría que nadie con medio dedo de frente se expondría a estas aguas hediondas. Pero justo ahí está lo inquietante del asunto: no se necesita el contacto directo. De hecho, ese peligroso ciclo que está acelerando la evolución de bacterias arranca en las casas y a las casas vuelve.