Nuevos chats de Miguel Quintero evidenciarían testaferrato, lujos e influencia ilegal en contratación

Todos los días aparecen nuevos indicios y pruebas contundentes que siembran dudas sobre el aparente enriquecimiento difícil de explicar de Miguel Quintero y de su presunta participación en un engranaje corrupto durante el periodo en que su hermano Daniel Quintero fue alcalde de Medellín.
EL COLOMBIANO había revelado la semana pasada las imágenes en poder de la Fiscalía, en las que aparece el hermano mayor del exmandatario local exhibiendo un reloj Rolex que costaría entre $70 y $200 millones, así como alardeando con un Ferrari que no bajaría de $1.500 millones.
El lunes también publicamos fotos de una reunión de este con implicados en procesos legales y disciplinarios por contratación indebida y peculado, así como con un abogado que defiende a jefes de la Oficina presos en la cárcel de Itagüí.