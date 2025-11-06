x

Cayó en Medellín mujer que reclutaba a jóvenes para que llevaran drogas a otros países

Esta red reclutaba a jóvenes de diversos municipios de Antioquia y los convencían de viajar a diferentes destinos ocultando las sustancias ilícitas en el equipaje. Aquí los detalles.

  • La mujer, identificada como Laura Inés Arroyave Rincón, era la encargada de reclutar a los jóvenes para el envío de la droga. FOTO: cortesía Fiscalía General de la Nación
    La mujer, identificada como Laura Inés Arroyave Rincón , era la encargada de reclutar a los jóvenes para el envío de la droga. FOTO: cortesía Fiscalía General de la Nación
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

06 de noviembre de 2025
bookmark

Laura Inés Arroyave Rincón fue señalada por las autoridades de ser integrante del grupo delincuencial La Terraza, el cual estaría involucrado en actividades de tráfico de estupefacientes en varios países.

Según información recolectada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre enero de 2019 y octubre de 2022, esta estructura habría enviado drogas sintéticas hacia Estados Unidos, Europa, Centro América y Sudamérica.

Le puede interesar: De estos diez barrios sale la mayoría de la cocaína, bazuco, marihuana y drogas sintéticas que se trafican en Medellín

El material probatorio da cuenta de que esta red reclutaba a hombres y mujeres de diversos municipios de Antioquia y los convencían de viajar a diferentes destinos ocultando las sustancias ilícitas en el equipaje o en el cuerpo.

Los investigadores evidenciaron que Arroyave Rincón, al parecer, era la encargada de reclutar a los jóvenes para el envío de la droga, además habría viajado a Argentina con sustancias alucinógenas para la comercialización trasnacional.

Con las pruebas en su contra, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) le imputó a la mujer el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de narcotráfico, sin embargo, esta no aceptó los cargos.

Lea más: Laboratorios de droga en las goteras de Medellín: hallaron 13 en el último año

Por estos mismos hechos ya fueron condenados 30 integrantes de esta estructura delincuencial. Entre los sentenciados figuran tres exintegrantes de la Policía Nacional.

La problemática de drogas en la capital antioqueña no es nueva. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en ocho barrios de Medellín se ha concentrado la mayor cantidad de incautaciones de estupefacientes este año, siendo Barrio Antioquia el gran foco de la distribución de droga en la ciudad.

El comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico, manifestó en su momento que: “El mercado de la droga sintética en cuanto a costos es más elevado y tenemos mercados donde, en ciudades capitales, la rentabilidad y la venta de este estupefaciente va a ser un impacto mucho más significativo”.

Drogas
trafico
Medellín
