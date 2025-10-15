Juez ordena cárcel para Misael Cadavid y funcionaria del Área Metropolitana: primeros del combo Quintero tras las rejas

El exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) María Yaneth Rúa estarán en la cárcel mientras se desarrolla el proceso penal que se lleva en su contra por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de seis contratos entre las dos entidades mencionadas, por un valor cercano a los $18.000 millones. En cambio, el exjefe de la misma entidad de socorro mencionada, Elkin González, también capturado por este caso, podrá permanecer mientras tanto en libertad.
Le recomendamos leer: “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín”: Federico Gutiérrez
La juez Séptima Penal de Medellín con función de control de garantías tomó esa decisión este miércoles, 15 de octubre tras escuchar a las distintas partes.
Cadavid, González y Rúa habían sido aprehendidos el pasado 6 de octubre y al día siguiente comenzó la audiencia en la cual legalizaron sus capturas y se avaló la imputación de cargos que les hizo el fiscal del caso por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
La Fiscalía mostró grabaciones que demostrarían cómo funcionaba un supuesto entramado de corrupción en el AMVA en la pasada administración, encabezado por Miguel Quintero -hermano del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero- así como por el ex subdirector financiero Álvaro Villada. De este también habrían hecho parte otros funcionarios, por lo cual la Fiscalía no descartó que se presenten nuevas capturas próximamente.