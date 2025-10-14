Policía Metropolitana realizó más de 100 capturas durante el puente festivo

La Policía Metropolitana dio a conocer sus resultados operativos obtenidos durante las acciones de control llevadas a cabo en el puente festivo del Día de la Raza en los municipios del Valle de Aburrá.

Según destacó el ente policial, durante los tres días de actividades se dio la captura de 102 personas, entre ellas varias implicados en delitos de alto impacto como el hurto, el homicidio, o el tráfico de drogas.

Una de estas detenciones se dio contra un hombre de 35 años, señalado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en el barrio El Cairo del municipio de Bello.

Según trascendió, el individuo agredió con arma blanca a dos hombres, provocando la muerte de uno de ellos. La rápida reacción policial permitió su captura en el lugar de los hechos, siendo posteriormente presentado ante la Fiscalía General de la Nación.



Lea también: Final feliz: Odie, el perro rescatado hace 10 años de las vías del metro en Medellín, por fin encontró una familia

Así mismo se incautaron seis armas de fuego y 320 armas blancas, las cuales fueron requisadas durante las actividades de control y requisa efectuadas por los policiales. Con las seis armas de fuego incautadas, la Policía ya logró recoger 808 armas de fuego en lo que va de 2025.