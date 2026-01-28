x

Con las manos en el mofle: así fue sorprendido un hombre que transportaba cocaína en la Terminal del Sur de Medellín

Las autoridades investigan si el hombre tendría vínculos con rutas o redes de distribución que operan en esta zona. Aquí la historia.

  • El hombre, de 29 años, intentó pasar desapercibido pero fue atrapado con 800 gramos de droga. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 4 horas
bookmark

Ni planeando el escondite impensado. Un hombre de 29 años fue capturado en la Terminal del Sur de Medellín tras ser sorprendido transportando cocaína dentro del mofle de un vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto fue detectado cuando ingresaba por la calle 10, donde uniformados de la Policía Nacional notaron su actitud nerviosa y extraña al verlos realizando un procedimiento de registro y control adelantado por las autoridades en este punto estratégico de la ciudad.

Y valla sorpresa se llevó la Policía, pues al requerirle una inspección, los agentes observaron que llevaba consigo un mofle que estaba envuelto en papel tipo chicle y que presentaba un peso inusual, lo que generó sospechas.

“La Policía Nacional observó a un ciudadano que ingresaba al lugar y que, cuando notó la presencia de las patrullas, mostró una actitud nerviosa. Ante esta situación, las autoridades realizaron el registro de esta persona y en su mano le hallaron un mofle de un vehículo”, explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Al verificar el contenido, las autoridades hallaron dos bolsas que contenían base de coca, con un peso aproximado de 800 gramos. Tanto el capturado como el estupefaciente incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

“Encontraron en su interior dos bolsas, una negra y una blanca, las cuales contenían una sustancia de color blanco, que se pudo verificar más tarde que era base de cocaína”, añadió el funcionario.

Las autoridades informaron que avanzan en el análisis del caso con el fin de establecer si el detenido tendría vínculos con rutas o redes de distribución de drogas que operan alrededor de esta terminal de transporte.

