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Cayó alias “Duber”, presunto líder de la banda que roba relojes de lujo en Medellín

Buenos Aires y El Poblado serían los barrios donde, al parecer, se presentaban más hurtos de este tipo.

  • Imagen de referencia de un hombre capturado. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de un hombre capturado. FOTO COLPRENSA.
  • Cayó alias “Duber”, presunto líder de la banda que roba relojes de lujo en Medellín
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tras semanas de seguimiento e investigación, producto de varias denuncias, la Policía capturó a alias ‘Duber’, presunto cabecilla de la banda que está obsesionada con robar relojes de alta gama en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, este hombre y los otros integrantes de la banda se valían de métodos violentos para interceptar y robar a los ciudadanos en distintos puntos de la capital antioqueña, a quienes, al parecer, les hacían un seguimiento previo para identificar qué tipo de reloj llevaban en sus muñecas.

Lea más: Capturan en Antioquia a conductor de plataforma digital por presunto abuso y robo a mujeres

Buenos Aires y El Poblado serían dos de los barrios donde estos presuntos criminales tendrían concentrada su operación criminal. Supuestamente, aprovechaban las aglomeraciones y la presencia de turistas en zonas específicas de ambos sectores para robar tanto a locales como a extranjeros.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta con el objetivo de dar con el paradero de los demás miembros de esta estructura delincuencial, dedicada al hurto de relojes de alta gama en Medellín.

A su vez, la Policía Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de casos, pues teniendo registro de lo sucedido se les hace más sencillo identificar a los responsables.

De acuerdo a las cifras entregadas, en El Poblado, durante 2026, más de 144 personas han sido detenidas por diferentes delitos y se han recuperado 12 automóviles robados. Además, cinco motocicletas fueron devueltas a sus dueños tras ser recuperadas en operativos realizados por los uniformados.

En febrero de este año, En Medellín y Bello, también cayeron otros ladrones de joyas

Lo que comenzó como una ola de denuncias en redes sociales por robos violentos en distintos puntos de la ciudad terminó con resultados concretos: cuatro personas capturadas y varias bandas desarticuladas.

Cayó alias “Duber”, presunto líder de la banda que roba relojes de lujo en Medellín

Entérese: 80 capturas y dos toneladas de marihuana incautadas en operativo masivo de la Policía y el Ejército

Los responsables estarían detrás de asaltos a mano armada en sectores como El Poblado, Laureles, Buenos Aires, Robledo y también en el municipio de Bello. Según las autoridades, seguían a sus víctimas desde restaurantes, aeropuertos y bancos, y luego las intimidaban para quitarles relojes de alta gama, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo.

Entre los detenidos hay un joven de 21 años, señalado de participar en al menos cinco robos y a quien le encontraron maquinaria relacionada con relojes de lujo, entre ellos de la marca Rolex. También fue capturado un hombre que tenía procesos abiertos en Bogotá y Medellín, además de una condena pendiente. A ellos se suman alias ‘Dani’, vinculado al grupo delincuencial ‘La Terraza’, y otro señalado integrante de ‘Los del Doce’, ambos con antecedentes por hurto agravado.

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