¿A lo Destino Final? Camión cargado con pesados troncos se accidentó en San Antonio de Prado

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la loma de la calle 43 Sur con carrera 9°, en el sector de San Antonio de Prado, cerca del Colegio Manuel J. Betancur.

Según la información preliminar, un camión que transportaba madera y llevaba un remolque en el que transportaba este mismo material se habría quedado sin frenos mientras descendía por la vía. En su recorrido terminó llevándose por delante a otro automóvil que quedó volcado.

Hace unos instantes, las autoridades de emergencias indicaron que en el suceso no se habrían presentado personas lesionadas, por fortuna.

Se maneja como principal hipótesis del suceso que el vehículo pesado estaba varado y por algún motivo se desengranó y terminó rodando por el empinado sector del centro de San Antonio de Prado hastas chocar con el otro automotor –que sería le carro taller que lo estaba desvarando– y terminar volcado.

Al lugar acudieron agentes de tránsito y unidades de bomberos para atender la emergencia y controlar la situación. A raíz de la caída de los pesados troncos, la vía debió quedar cerrada mientras se retiran los elementos.

Se sospecha que el automotor habría venido cargado de algunas de las madereras que hay en las veredas del corregimiento donde crecen –sobre todo– los árboles de pino usados en esta industria.

Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en la regulación del tráfico en la zona.

NOTICIA EN DESARROLLO