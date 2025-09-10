Cada día hay 280 quejas en la Policía por ruido excesivo en Medellín: ¿sirve o no la nueva ley?

Medellín es una ciudad que vive de fiesta a todas horas: en la noche, en la mañana, en la madrugada y al mediodía; también en todas partes: en las discotecas, en los bares, en los restaurantes, en los cafés, en las legumbrerías, en los gimnasios y en las calles cuando al amanecer se cruzan los borrachos con los maratonistas.
Contrario a lo que se podría pensar, no en todas esas fiestas hay trago ni drogas ni baile. Son tantas y tan variadas que solo tienen un elemento en común: la música. Bueno, dos elementos: la música y el volumen alto, porque, ¿quién quiere una fiesta con música suave? La clase de spinning en el gimnasio, la maratón, la legumbrería, el restaurante y la discoteca tienen los parlantes, casi siempre, a todo dar.
Puede leer: Medellín lanza plan para combatir el ruido en 300 establecimientos nocturnos
“Los vecinos del sector adyacente a Parques del Río debimos soportar el estruendo de los altavoces de los organizadores de la maratón desde las 4:30 am de este domingo. No hay derecho”, escribió un abogado en redes sociales.
Vivir entre fiestas implica el goce, pero también el aturdimiento y el sufrimiento. Cada día, 280 personas llaman a la Policía a quejarse porque hay un ruido que no soportan, o que no están dispuestos a soportar. El número sería más alto, seguramente, si las personas confiaran en que la Policía puede solucionarles el problema, pero todas las víctimas del ruido alguna vez hemos sido victimarios confiados de que nada nos pasará.