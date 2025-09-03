x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En el Parque Norte, en Medellín, ya es posible conducir vehículos monoplaza

Los buggies están disponibles para todas las edades.

  • Montar en buggie tiene un costo de $15.000. FOTO: CORTESÍA
    Montar en buggie tiene un costo de $15.000. FOTO: CORTESÍA
  • En el Parque Norte, en Medellín, ya es posible conducir vehículos monoplaza
El Colombiano
El Colombiano
03 de septiembre de 2025
bookmark

Medellín sigue en su esfuerzo por recuperar sus parques públicos, que por décadas han ido acumulando abandono y deterioro y que son espacios fundamentales para el ocio y la recreación de las familias de los sectores más populares de la ciudad. Con el propósito de innovar en sus experiencias, Metroparques, en alianza con el sector privado, anunció la inclusión de una nueva atracción en el Parque Norte, los buggies recreativos, una propuesta que combina adrenalina y diversión, en un ambiente seguro para toda la familia.

“Con esta novedad, reafirmamos nuestro compromiso con la recreación familiar y le apostamos a seguir ampliando la oferta de atracciones, para consolidar al Parque Norte como un lugar cada vez más atractivo, seguro e innovador para todos”, destacó el gerente de Metroparques, Milton Vasco.

Lea más: Esta es la inversión millonaria que necesitará el Parque Norte para recuperarse

La actividad tiene un costo de $15.000, una duración aproximada de cinco minutos por recorrido y exige una estatura mínima de 1.40 metros. Antes de iniciar, cada visitante recibe una inducción sobre el uso de los buggies y los implementos requeridos. Los usuarios contarán con casco, protector de cuello, cinturón de seguridad y guantes.

Le puede interesar: Montaña de Antioquia será nuevo destino de turismo astronómico: construyen monumento a la arquitectura milenaria

Los buggies recreativos son ampliamente usados en actividades turísticas para conocer de una manera diferentes sitios como playas, algunas zonas de montaña y otros terrenos difíciles. Son una especie de karts mucho más grandes, pero más aptos para todo tipo de terreno y, sobre todo, muy fáciles de conducir porque suelen ser automáticos.

Más noticias: Abejas africanizadas retrasan la limpieza del Monumento a la Raza

En el Parque Norte, en Medellín, ya es posible conducir vehículos monoplaza

Esta actividad se suma a otras instaladas este año como la granja aventura, con 15 animales domésticos de diferentes especies, entre vacas, yeguas, cabras, cerditos, ovejas, llamas y ponis, que son supervisados por especialistas de la Granja La Paturra.

También se decidió revisar los precios, una de las barreras que habían identificado como determinante en el alejamiento de las familias. Gracias a diversas estrategias, el ingreso al Parque ha tenido semanas con entrada a $5.000 y hasta de manera gratuita solo sumándose a curiosas actividades como llegar determinado día con un color específico en las prendas.

Todo esto se enmarca en un proceso de recuperación tras un diagnóstico en 2024 que determinó que poner a punto nuevamente el querido parque, que por años fue un punto de encuentro preferente para las familias, costaba alrededor de $3.000 millones. El parque tenía atracciones con más de dos años fuera de funcionamiento y otras que se habían convertido en verdaderas trampas para sus visitantes.

Temas recomendados

Turismo
recreación
Parque Norte
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida