Golpe a la banda de San Pablo: capturan a cuatro presuntos coordinadores y 11 integrantes más

Las anotaciones que corresponderían a los cobros de “vacunas” que hacían a sus víctimas en la zona nororiental de Medellín son parte del material probatorio que tienen las autoridades contra 15 personas que acaban de ser capturadas como presuntas integrantes de la banda delincuencial San Pablo.
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Este es un Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDC) que actúa desde hace varias décadas en esa parte de la capital antioqueña y que estaría articulado con la también longeva banda de La Terraza, y de manera más específica su acción se concentra sobre todo en las comunas 1 (Popular) y 3 (Manrique).
La organización estaba siendo objeto de investigación a partir de múltiples denuncias relacionadas con extorsiones, afectaciones a comerciantes, control ilegal de rentas y hechos violentos que impactaban la convivencia en esta parte de la ciudad.
Así mismo, de acuerdo con la investigación, la estructura ilegal estaría realizando exigencias extorsivas a cerca de mil comerciantes, obteniendo rentas criminales que superarían los 600 millones de pesos mensuales.
Con todas esas acciones la agrupación se ha convertido en el terror de sectores como Santo Domingo, Popular 1, Moscú, La Esperanza, Barrios Unidos, Carambolas, Bello Oriente y La Aldea.
“Investigadores especializados en la lucha contra el secuestro y la extorsión, en atención a las denuncias interpuestas por más de 10 víctimas, adelantaron durante ocho meses un proceso investigativo que permitió recolectar elementos materiales probatorios suficientes para vincular a estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Bello Cubides.