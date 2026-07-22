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En Caucasia aún esperan por Yamith Beltrán, el minero secuestrado en incursión armada

A raíz de su secuestro, el fin de semana pasado habitantes del corregimiento de Cuturú, en Caucasia, salieron a las calles pidiendo su liberación inmediata.

  • En medio del recorrido predominó el silencio, acompañado por plegarias y mensajes de esperanza. Muchos asistentes aseguraron que no pierden la fe en volver a verlo con su familia. Imágenes tomadas de redes sociales.
    En medio del recorrido predominó el silencio, acompañado por plegarias y mensajes de esperanza. Muchos asistentes aseguraron que no pierden la fe en volver a verlo con su familia. Imágenes tomadas de redes sociales.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Mientras las autoridades mantienen la búsqueda para dar con su paradero, en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, Antioquia, el nombre de Yamith Beltrán dejó de ser únicamente el de un reconocido minero para convertirse en el símbolo de una comunidad que exige su regreso con vida.

Beltrán fue secuestrado durante una incursión armada ocurrida en los últimos días en ese corregimiento del Bajo Cauca antioqueño, un ataque que además dejó una persona asesinada y motivó el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para facilitar la captura de los responsables y ubicar al empresario minero.

Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que su historia va mucho más allá de ese hecho violento. En una región donde la minería constituye la principal actividad económica, Yamith Beltrán ha construido durante años una trayectoria estrechamente relacionada con este sector, considerado el motor productivo de Cuturú.

Lea más: Incursión armada en Caucasia dejó un muerto y por lo menos un secuestrado; hay millonaria recompensa

Esa labor le ha permitido convertirse en una figura conocida dentro del corregimiento, donde numerosas familias dependen directa o indirectamente de la actividad minera para obtener sus ingresos.

Algunas versiones señalan que los proyectos mineros vinculados a Beltrán han permitido el sustento de alrededor de una treintena de hogares, razón por la que su desaparición ha generado preocupación no solo entre sus allegados, sino también entre trabajadores y vecinos.

Un líder apreciado por la comunidad

Quienes han compartido con él lo describen como una persona cercana, sencilla y dispuesta a colaborar cuando alguien lo necesita.

Familiares, amigos y habitantes de Cuturú coinciden en señalar que se trata de un hombre trabajador, con profundas convicciones religiosas y reconocido por mantener buenas relaciones con la comunidad.

”Es una gran persona. Aquí se le conoce por su don de servicio, y es muy triste que este tipo de cosas le pasen a gente tan buena”, dijo uno de los habitantes de Cuturú.

Ese reconocimiento quedó reflejado el pasado fin de semana cuando decenas de habitantes decidieron salir a las calles del corregimiento vestidos con camisetas blancas, portando globos del mismo color y elevando oraciones para pedir que sea liberado sano y salvo.

Durante la movilización, el mensaje fue uno solo: solicitar un gesto humanitario que permita su regreso a casa.

En medio del recorrido predominó el silencio, acompañado por plegarias y mensajes de esperanza. Muchos asistentes aseguraron que no pierden la fe en volver a verlo con su familia.

Entérese: Investigación del Tecnológico de Antioquia busca reemplazar el mercurio en la minería de oro con bioinsumo de cacao

Mientras tanto, sus allegados continúan viviendo horas de incertidumbre, pues desde el momento en que fue llevado por hombres armados no se conoce información oficial sobre su estado de salud ni sobre el lugar donde permanece retenido.

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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que designó un fiscal especializado que, en coordinación con la Policía Judicial, liderará las investigaciones para lograr el regreso de la persona secuestrada y capturar a los responsables.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Yamith Beltrán?
Yamith Beltrán es un reconocido minero del corregimiento de Cuturú, en el municipio de Caucasia (Antioquia). Es ampliamente conocido por su trabajo en el sector minero y por generar oportunidades de empleo para varias familias de la comunidad.
¿Qué ocurrió con Yamith Beltrán?
Yamith Beltrán fue secuestrado durante una incursión armada registrada en el corregimiento de Cuturú, un hecho violento que también dejó una persona muerta y mantiene en alerta a las autoridades del Bajo Cauca antioqueño.
¿Por qué Yamith Beltrán es tan reconocido en Cuturú?
Además de su actividad minera, la comunidad lo reconoce como una persona trabajadora, servicial y cercana a los habitantes del corregimiento. Su labor ha estado relacionada con la generación de empleo y el apoyo a familias de la región.

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