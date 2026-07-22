En Caucasia aún esperan por Yamith Beltrán, el minero secuestrado en incursión armada

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda para dar con su paradero, en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, Antioquia, el nombre de Yamith Beltrán dejó de ser únicamente el de un reconocido minero para convertirse en el símbolo de una comunidad que exige su regreso con vida.

Beltrán fue secuestrado durante una incursión armada ocurrida en los últimos días en ese corregimiento del Bajo Cauca antioqueño, un ataque que además dejó una persona asesinada y motivó el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para facilitar la captura de los responsables y ubicar al empresario minero.

Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que su historia va mucho más allá de ese hecho violento. En una región donde la minería constituye la principal actividad económica, Yamith Beltrán ha construido durante años una trayectoria estrechamente relacionada con este sector, considerado el motor productivo de Cuturú.

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Esa labor le ha permitido convertirse en una figura conocida dentro del corregimiento, donde numerosas familias dependen directa o indirectamente de la actividad minera para obtener sus ingresos.

Algunas versiones señalan que los proyectos mineros vinculados a Beltrán han permitido el sustento de alrededor de una treintena de hogares, razón por la que su desaparición ha generado preocupación no solo entre sus allegados, sino también entre trabajadores y vecinos.