Medellín ha realizado más de 430 megaoperativos en 2026, ¿cuántas capturas van?

La Alcaldía de Medellín anunció los resultados semestrales de los operativos que –en articulación con la Policía, el Ejército y la Fiscalía– ha adelantado en la ciudad.

Según el distrito entre enero y junio de 2026 se realizaron más de 430 megaoperativos para recuperar espacios afectados por la criminalidad y reforzar la presencia institucional en diferentes sectores de la ciudad.

Como resultado de estas intervenciones, las autoridades indicaron que se desmontaron 4.000 cambuches, se intervinieron 550 puntos priorizados y se suspendieron 20 establecimientos comerciales por incumplir la normatividad vigente.

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Además, se realizaron cerca de 40.000 verificaciones de antecedentes a personas como parte de las estrategias para prevenir el delito y fortalecer la vigilancia en el territorio.

La Alcaldía comentó que las acciones permitieron la incautación de 360 armas de fuego, 62.000 armas blancas y 14 toneladas de estupefacientes, afectando las capacidades logísticas y operativas de las estructuras criminales que operan en la ciudad.