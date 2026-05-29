Obras en Las Palmas por hundimientos tardarán seis meses y habrá restricciones viales mientras se acometen

Seis meses demorarán las obras de estabilización de la bancada de la avenida Las Palmas en el sector de Chuscalito, que ha sufrido hundimientos, afectando la movilidad vehicular.

Durante este tiempo se prevén traumatismos, pues será necesario imponer un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora con el fin de evitar accidentes.

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Los baches en esta parte llevan ya buen tiempo y eran objeto de monitoreo, pero se agravaron con las últimas temporadas invernales.

Según determinaron expertos, la afectación se originó porque las tuberías que conducen el agua de la quebrada La Concha, ubicadas bajo la vía, perdieron el soporte del terreno que las rodea, lo cual se suma a la infiltración constante de aguas lluvias a través de las fisuras del pavimento.

El efecto ha sido un mayor desplazamiento del costado occidental de la calzada y afectaciones en la banca.

Las obras que se vienen implementando tienen un avance del 20 por ciento y contemplan la intervención de 50 metros y un área aproximada de 1.628 metros cuadrados. La inversión asciende a 5.000 millones de pesos.