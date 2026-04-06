Universitario sanandresano fue asesinado en el barrio Calasanz de Medellín; tres sospechosos ya fueron capturados

En un apartamento del barrio Calasanz, al noroccidente de Medellín, fue asesinado Alan Hooker Forbes, un estudiante universitario sanandresano de 22 años de edad.

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De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el crimen se habría perpetrado, presuntamente, en medio de un hecho de intolerancia entre las personas que se encontraban dentro del inmueble. El joven, quien estaba estudiando mecánica en la capital antioqueña, fue atacado con un puñal.

“Estaban al interior de una residencia en el sector de Calasanz con varias personas; se genera una riña por intolerancia al interior de este apartamento; posteriormente llegan las unidades de la policía, capturan a tres delincuentes que cometieron este homicidio con arma cortopunzante. En este momento nos encontramos adelantando todos los actos investigativos”, dijo el Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana.

Su muerte se produjo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, a donde fue trasladado por las autoridades. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones.

Una vez detenidos, los supuestos homicidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para proceder con su judicialización y esclarecer el crimen.