La historia de Dafne: se la robaron hace 44 años en una clínica de Medellín y su familia aún la busca

En la casa de la familia Gutiérrez Castañeda hay una persona que camina sin rostro, sin cuerpo, pero con nombre: Dafne Mabel. Así la llamó su madre, María Resfa Castañeda, cuando nació el 9 de julio de 1982, pero tal vez ya no sea su nombre. A Dafne la robaron cuando tenía dos meses y medio, en la clínica León XIII de Medellín, y Resfa lleva desde entonces cuarenta y cuatro años buscándola.
Su figura espectral se aparece cada 9 de julio. Resfa camina por la casa como si viera a alguien que no está. Sus hijos se alertan entre sí: “Hoy es su cumpleaños”. El 24 de septiembre, el aniversario de la desaparición, es igual de doloroso. Y así, sin certeza, ni tumba, ni final, se repiten cada año ambas fechas como una condena.
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