En un acto cívico en un colegio de Medellín asesinaron a machete a un joven de 22 años

Una jornada que debía ser de celebración cultural se tornó en tragedia el pasado sábado 30 de agosto, cuando Jhonny Alberto Palomeque Martínez, de 22 años, fue brutalmente asesinado con machetes al interior de la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en la comuna 1 Popular de Medellín, específicamente en el barrio Santo Domingo Savio.
El lamentable incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, durante una actividad cultural de entrada libre en conmemoración del Día de la Antioqueñidad. Según la información proporcionada por las autoridades y testigos, varios individuos ingresaron al establecimiento educativo armados con machetes, localizaron a Palomeque Martínez y desataron un enfrentamiento que culminó con su apuñalamiento.