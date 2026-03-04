x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscalía anunció otro principio de oportunidad en caso penal del Área Metropolitana del gobierno Quintero

Fiscal delegado reveló en audiencia de acusación realizada este miércoles que un procesado del caso de los Bomberos de Itagüí está dispuesto a entregar información. Vendrían más.

  • La Fiscalía adelante diversos procesos penales por presunta corrupción en contratación del Área Metropolitana durante el gobierno de Daniel Quintero (2020-2023). FOTO: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    La Fiscalía adelante diversos procesos penales por presunta corrupción en contratación del Área Metropolitana durante el gobierno de Daniel Quintero (2020-2023). FOTO: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Un segundo procesado por casos de presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el gobierno de Daniel Quintero está en trámite con la Fiscalía para acogerse a un principio de oportunidad que se traduce en entregar información relevante del caso a cambio de un tratamiento favorable de parte de la justicia.

Lea acá: Juez consideró que exdirector del Área “fue instrumentalizado” por Miguel Quintero y sus amigos

Así lo confirmó el fiscal delegado este miércoles durante la audiencia de acusación del proceso del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, el cual se surte por presunta corrupción en la firma y ejecución de seis contratos por casi $18.000 millones con el Área Metropolitana.

“El suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia de la acción penal en relación de uno de los procesados”, afirmó el representante del ente acusador.

A la par, el fiscal dijo que no solo sería este, sino que ya otro procesado tocó la puerta de su oficina para acogerse a la figura jurídica que le permite a la entidad suspender, interrumpir o renunciar a una acción penal a cambio de colaboración con la justicia.

Este mecanismo se aplica, entre otros, para que personas procesadas declaren o aporten información en contra de mandos superiores.

“Y no solo a uno (de los procesados), su señoría, también ya me encuentro con el trámite de otra de las partes que ha solicitado la posibilidad de buscar un mecanismo anticipado o una terminación anticipada”, añadió.

La Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia de acusación mientras se surte el trámite del mecanismo.

¿Qué es un principio de oportunidad y qué sigue ahora en el caso del Área Metropolitana?

Según la normativa, culminadas las conversaciones con el procesado, el Fiscal decide si aplica el principio de oportunidad, por qué causal y en qué modalidad (suspensión, interrupción o renuncia). Posteriormente, el Fiscal y la defensa se presentan ante un juez de control de garantías para que este haga control de legalidad sobre la aplicación del mecanismo y tome una decisión sobre su viabilidad.

En todo caso, si el indiciado incumple su compromiso de aportar pruebas o información relevante del caso, el fiscal revoca su aplicación y se da continuidad inmediata al proceso penal.

Según fuentes cercanas a estos procesos que fueron consultadas, la persona que habría pedido pista es un funcionario del nivel directivo que está imputado.

Además, indicaron que no serían solo dos sino tres los presuntos implicados que estarían pidiendo pista para dar información sobre los presuntos casos de corrupción en el Área Metropolitana.

¿Cuántos principios de oportunidad van en casos de presunta corrupción del gobierno de Daniel Quintero?

En enero pasado, un juez avaló el primer principio de oportunidad para uno de los implicados en presuntos delitos que se cometieron en el Área Metropolitana.

A finales de octubre pasado, el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a los operadores judiciales para que le dieran vía libre a este beneficio para un testigo clave que estaba dispuesto a confesar su propia participación en el presunto entramado ilegal a través del cual se habrían dirigido contratos hacia algunas empresas en el período anterior en el que el Área estuvo en cabeza de Juan David Palacio y la capital antioqueña, de Daniel Quintero; de paso, develaría la manera como habrían actuado otros elementos del engranaje corrupto.

El proceso en concreto donde habría participado el testigo tiene que ver con los manejos que hubo alrededor del Parque de las Aguas, sin embargo, la información entregada daría luces de cómo habría funcionado la presunta corrupción en varias entidades adscritas al Distrito durante los años 2020 a 2023 y dinamizaría de manera importante las investigaciones sobre la corrupción que habrían operado en la pasada administración de esa entidad.

Trascendió que la funcionaria que tiene principio de oportunidad ha entregado material con calidad de prueba, entre ellos los mensajes de un chat que involucraría a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Fiscalía General de la Nación
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellín
Daniel Quintero
Juan David Palacio
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida