Filarmed estrena obra inspirada en Débora Arango compuesta por Juan David Osorio

La música clásica parece que ya se hubiera hecho toda. Es como si fuera una música de otro lugar y de otro tiempo, pero no es así. Este sábado 2 de mayo, la Orquesta Filarmónica de Medellín estrena La danza de las soledades, una obra del compositor paisa Juan David Osorio, inspirada en la vida y obra de Débora Arango.
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Este será el tercer concierto de la temporada de Filarmed y propone una experiencia que conecta la música, la pintura y la memoria a partir de la figura de Débora Arango, una de las artistas más desconocidas, pero más influyentes de su tiempo (y del nuestro).
“Más que un homenaje, este concierto es un acto de reconocimiento. Débora Arango fue una artista que desafió abiertamente los códigos morales de su época. Fue la primera en Colombia en representar el desnudo femenino desde una mirada propia, y su obra abordó sin concesiones la desigualdad, la violencia y la hipocresía social. Durante años fue censurada, incomprendida e incluso rechazada. Sin embargo, su trabajo abrió un camino irreversible para el arte y para las mujeres en Colombia. Hoy, su mirada sigue vigente. Y este concierto no busca ilustrarla, sino dialogar con ella desde el lenguaje de la música”, dice el comunicado de la orquesta.
La obra fue comisionada especialmente por Filarmed para esta temporada llamada identidad, que propone una exploración de lo que somos a través de la música.