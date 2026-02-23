Aplazan audiencia del escándalo de Metroparques, el Inder y el Área porque el juez fue escogido como clavero en las elecciones

Un nuevo revés sufrió el proceso que se lleva en contra seis exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero por irregularidades en contratos interadministrativos entre Metroparques, Inder Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, puesto que la audiencia programada para este lunes, a las 8:30 de la mañana, fue aplazada nuevamente. Esta vez se debió a inconvenientes con el juez del caso.
Cuando inició el proceso judicial, no estuvo presente el Juez 23 Penal del Circuito de Medellín sino que llegó su asistente, quien explicó que la ausencia se debió a que el juez fue elegido como clavero para las próximas elecciones para el Congreso de la República, programadas para el domingo 8 de marzo.