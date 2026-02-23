x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así cayó alias Rolex, narco requerido por la DEA por enviar cocaína a Ecuador y Perú

El detenido es investigado por la DEA por presunto tráfico de narcóticos en varios estados de Estados Unidos.

  • Rubén Darío Jaramillo Pinto espera por ser extraditado a Estados Unidos. FOTO: Cortesía Policía
    Rubén Darío Jaramillo Pinto espera por ser extraditado a Estados Unidos. FOTO: Cortesía Policía
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
bookmark

La Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la DEA, capturó con fines de extradición a Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con los alias Cucho o ‘Rolex’.

Jaramillo Pinto es señalado como presunto narcotraficante y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú.

Según investigaciones judiciales y organismos de seguridad, Jaramillo Pinto sería un articulador clave entre la subestructura Dagoberto Ramos, de las disidencia de las Farc, y las estructuras criminales ‘Los Lobos’ de Ecuador y ‘Los Pulpos’ de Perú, dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.

El detenido es investigado por la DEA por presunto tráfico de narcóticos, especialmente en la región del Pacífico.

También figura como requerido mediante notificación roja por Perú por narcotráfico y es solicitado por el estado de Ohio (EE. UU.) por tráfico de drogas y conspiración.

El coronel Elver Sanabria, director de la Dijín, indicó que Jaramillo Pinto estaría vinculado al envío de cocaína hacia esos dos países latinoamericanos mediante vehículos acondicionados con caletas.

Una vez la droga llegaba a Ecuador y Perú, alias Rolex coordinaba el transporte del estupefaciente hacia Estados Unidos mediante embarcaciones rápidas que zarpaban desde la costa ecuatoriana.

Lo buscaban dos países

Perú lo busca desde el 25 de julio de 2006 por su participación en envíos de droga al extranjero mediante encomiendas internacionales, incluyendo un allanamiento en Lima a un centro de acopio de clorhidrato de cocaína, oculto en envíos con identidades falsas.

Como antecedente, esta persona ya había sido capturada en 2025 en Cali con 49 kilos de cocaína, pero estaba en libertad en estos momentos por motivos que se desconocen.

“Los Lobos”, surgidos en 2021 en centros penitenciarios de Ecuador, tendría vínculos con facciones disidentes de las Farc que controlan parte del suministro de cocaína en la región colombo-ecuatoriana.

En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. los declaró la mayor estructura de narcotráfico del país. ’Los Pulpos’, o Los Pulpos de Trujillo, son una organización criminal peruana con origen en la década de 1990, inicialmente dedicada al robo y que en los últimos 30 años evolucionó hacia extorsión, narcotráfico, secuestro y sicariato.

Lea también: ¿Coincidencia o reacción? La Fiscalía acelera procesos en pleno escándalo de ‘Calarcá’

Jaramillo Pinto fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía a la espera de los trámites de extradición a EE. UU.

Entérese: Fiscal Camargo le responde a Petro: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno”

Temas recomendados

Narcotráfico
Ejército nacional
Fiscalía General de la Nación
Policía
Drogas
Cocaína
DEA
inseguridad
Narcóticos
Colombia
Bogotá
Valle del Cauca
Cali
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida