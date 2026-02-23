Así cayó alias Rolex, narco requerido por la DEA por enviar cocaína a Ecuador y Perú

La Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la DEA, capturó con fines de extradición a Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con los alias Cucho o ‘Rolex’.
Jaramillo Pinto es señalado como presunto narcotraficante y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú.
Según investigaciones judiciales y organismos de seguridad, Jaramillo Pinto sería un articulador clave entre la subestructura Dagoberto Ramos, de las disidencia de las Farc, y las estructuras criminales ‘Los Lobos’ de Ecuador y ‘Los Pulpos’ de Perú, dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.