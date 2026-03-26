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La lucha de Ana Sofía: necesita 25.000 dólares para tratamiento en Estados Unidos; así puede ayudar

Si desea contribuir a la causa de esta joven, puede donar al número de cuenta 24500011098, Ahorros Bancolombia, a nombre de Un Viejo Favor.

  • Sofía padece de dolores constantes que día a día afectan más su calidad de vida. Necesita de manera urgente nuevos tratamientos. FOTO: Cortesía
    Sofía padece de dolores constantes que día a día afectan más su calidad de vida. Necesita de manera urgente nuevos tratamientos. FOTO: Cortesía
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 4 horas
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Apenas con 18 años, Ana Sofía Palacio Correa ha tenido que pasar por mucho más de lo que una persona con mil batallas encima puede soportar.

Esta joven, que vive con sus padres en el barrio La Sebastiana del municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, padece de un síndrome muy poco común llamado Ehlers-Danlos, una enfermedad genética huérfana que produce un dolor extremo en todo el cuerpo, fragilidad en los tejidos y un deterioro constante a su calidad de vida.

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De acuerdo con los estudios y exámenes que le han realizado, la opción recomendada por los especialistas es que se realice un tratamiento en Estados Unidos, país en el que estuvo siendo más niña y donde le realizaron otros procedimientos, pues allí las prestaciones de salud y la capacidad médica para este tipo de enfermedades son mejores y más eficaces. Sin embargo, no es tan fácil como parece.

Los padres de Ana Sofía han hecho un gran esfuerzo económico, incluso, utilizaron los únicos ahorros que tenían para dar un pago inicial, pero de acuerdo con la valoración se necesitan 25.000 dólares para cubrir todos los tratamientos, casi 100 millones de pesos en Colombia, una cifra que para esta familia es humanamente imposible.

A pesar de todas las adversidad, esta joven, quien recién cumplió su mayoría de edad, sólo quiere salir adelante, y más allá de los dolores que la agobian todos los días, su mayor deseo es poder viajar al extranjero y aliviar un poco la angustia que ella carga consigo.

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Un Viejo Favor, una fundación de Medellín que tiene como objetivo ayudar a las personas más necesitadas y vulnerables, conoció y expuso el caso, esto para que quienes puedan aportar se sumen a la causa de la colecta, pues de no pagar esa suma antes del 23 de abril de este año, se perderá el dinero ya entregado que tanto esfuerzo le costó a la familia de Ana Sofía.

“Aunque a ella le pesa la vida, ella tiene amor por vivir, y su familia quiere lo mismo. Yo sé que entre todos podemos ayudar. Muchos tienen necesidades, pero les digo que todos los ahorros de esta familia se han ido por el amor que le tienen a Sofía, así que es momento de que nosotros aportemos algo”, dijo Santiago Jaramillo, el fundador de Un Viejo Favor.

Si usted desea contribuir a la causa de esta joven, puede donar al número de cuenta 24500011098, Ahorros Bancolombia, a nombre de Un Viejo Favor.

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