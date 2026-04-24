Amenazas a Carrasquilla y Tobón obligan hacer sesión reservada del Concejo de Medellín

El Concejo Distrital de Medellín anunció que tendrá una jornada poco común este sábado 25 de abril de 2026, dado el grave riesgo en el que se encuentran varios cabildantes. A las 9:00 a.m., los concejales se reunirán en una sesión reservada, es decir, a puerta cerrada, para hablar de un tema delicado: la seguridad de varios políticos de la ciudad. El ambiente está enrarecido luego de las denuncias a la paz total y la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
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