Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre que sembró la zozobra en el Nordeste de Antioquia

El Frente 4 de las disidencias de las Farc se atribuyó la masacre que cobró la vida de cuatro personas en el municipio de Remedios y sembró la zozobra entre la población civil del Nordeste antioqueño. La admisión del crimen quedó registrada en un video grabado por ese grupo, en el que cinco integrantes fuertemente armados y vestidos con camuflados se refirieron a lo ocurrido. En contexto: Les tomaron fotos y quemaron sus casas: así fue la masacre de las disidencias que generó zozobra en Remedios “Reciban un cordial saludo revolucionario. El Estado Mayor del cuatro frente, adscrito al bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, en respuesta a lo que se difunde en los diferentes portales digitales (...) aclaramos los hechos ocurridos en la vereda Camelias, donde unidades pertenecientes al cuarto frente le dio captura a cuatro personas”, dice una mujer que actúa como vocera de la agrupación.

En su pronunciamiento, el grupo armado señaló a las víctimas de tener supuestos vínculos con el Clan del Golfo, agrupación adversaria de las disidencias y que también se disputa el dominio de esa zona. La masacre de Remedios se conoció el pasado fin de semana. Lea también: Esta es la historia de “Jhon Fiera”, el comandante terrorista señalado por la masacre de Remedios Desde el mediodía del pasado sábado 6 de junio se hicieron públicas imágenes en las que se apreciaban viviendas incineradas y grafitis dejados en pipetas de gas con las siglas de las Farc. Poco tiempo después, aparecieron más testimonios que daban cuenta de que al lugar habían llegado personas vestidas con camuflados y fuertemente armadas, identificadas como integrantes del Frente 4. Además de esos daños materiales, se conoció que cuatro habitantes de esa finca habían sido retenidos ilegalmente por esos actores armados.

Un día después, la situación escaló, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de los restos mortales de tres de los cuatro desaparecidos. Siga leyendo: Las disidencias siguen reclutando menores en Antioquia: rescataron a dos adolescentes que iban para el Catatumbo Durante la jornada del pasado lunes 8 de junio, a poco de cumplirse tres días de la desaparición, se confirmó el hallazgo sin vida de la cuarta persona, identificada como Efraín de Jesús Botero. Luego de que se conociera el video, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su rechazo a lo ocurrido y recordó que las disidencias también están poniendo en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en varios municipios.

“La violencia de ese grupo criminal, del Clan del Golfo y del ELN se ha ensañado con el Nordeste del departamento. Esto en una disputa por las rentas de la coca y en especial del oro. El brazo mortal de estas estructuras criminales también amenaza las elecciones, Información ciudadana de cuenta de que, en Campamento, Angostura y Remedios hay presiones de la guerrilla de Calarcá para votar en favor del candidato de izquierda al que han definido como su afín en esta supuesta lucha armada”, expresó el mandatario. Rendón recordó que el Frente 4 responde a las órdenes de alias Calarcá y lamentó que este cabecilla hubiese sido liberado por orden del Gobierno Nacional, luego de ser capturado por el Ejército en Antioquia en 2024.