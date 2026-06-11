Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre que sembró la zozobra en el Nordeste de Antioquia

El Frente 4 de las disidencias de las Farc se atribuyó la masacre que cobró la vida de cuatro personas en el municipio de Remedios y sembró la zozobra entre la población civil del Nordeste antioqueño.
La admisión del crimen quedó registrada en un video grabado por ese grupo, en el que cinco integrantes fuertemente armados y vestidos con camuflados se refirieron a lo ocurrido.
En contexto: Les tomaron fotos y quemaron sus casas: así fue la masacre de las disidencias que generó zozobra en Remedios
“Reciban un cordial saludo revolucionario. El Estado Mayor del cuatro frente, adscrito al bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, en respuesta a lo que se difunde en los diferentes portales digitales (...) aclaramos los hechos ocurridos en la vereda Camelias, donde unidades pertenecientes al cuarto frente le dio captura a cuatro personas”, dice una mujer que actúa como vocera de la agrupación.