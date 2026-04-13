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Descartan amenaza de carro bomba que generó alerta en el noroccidente de Medellín, ¿qué ocurrió?

Un vehículo estacionado en una calle de Robledo generó una alerta de bomba que luego fue descartada por personal antiexplosivos.

  • La Policía ya acordó la zona en la que fue abandonado el vehículo a la espera de personal antiexplosivos. Imagen de referencia. FOTO: Robinson Sáenz Vargas
    La Policía ya acordó la zona en la que fue abandonado el vehículo a la espera de personal antiexplosivos. Imagen de referencia. FOTO: Robinson Sáenz Vargas
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades de Medellín atendieron durante la mañana de este lunes una amenaza de un carro bomba en el noroccidente de la ciudad, que posteriormente fue descartada.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía, la amenaza se produjo en el barrio Fuente Clara, de la Comuna 7 (Robledo), en donde los uniformados fueron alertados de un vehículo sospechoso.

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El automotor, dejado en la carrera 93A con la calle 62, según información preliminar, fue inspeccionado por un canino antiexplosivos, que alertó de la presencia de material peligroso.

Hacia las 11:00 de la mañana de este lunes, el reporte oficial daba cuenta de que la zona fue acordonada mientras arribaba personal antiexplosivos.

Hacia el mediodía, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez señaló que luego de esas inspecciones, se descartó la presencia de una bomba en el vehículo.

“Ante un vehículo particular, al parecer abandonado en el noroccidente de Medellín, se hizo la verificación según protocolos con el guía canino de antiexplosivos, el cual, de manera preliminar, dio positivo. La Policía, a prevención, acordonó el perímetro en espera del personal antiexplosivos”, dijo el alcalde.

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“Una vez realizada la verificación por los técnicos en antiexplosivos, al interior del vehículo no hallaron ninguna evidencia de artefactos, descartando entonces la alerta”, dijo.

Finalmente, el mandatario local precisó que el vehículo será inmovilizado por personal de la Secretaría de Movilidad. “Ante cualquier alerta siempre es mejor prevenir”, añadió.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hubo realmente un carro bomba en Robledo hoy?
No. Aunque un perro antiexplosivos dio una señal de alerta inicial, los técnicos de la Policía inspeccionaron el vehículo en la carrera 93A y confirmaron que no contenía ningún tipo de explosivo.
¿Qué pasó con el vehículo sospechoso en Fuente Clara?
Tras descartarse la amenaza, el carro fue inmovilizado por la Secretaría de Movilidad de Medellín por encontrarse aparentemente abandonado en vía pública y para realizar los peritajes de rutina.

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