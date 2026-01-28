Creemos y De La Espriella sellaron su alianza en un evento en el centro de Medellín

Los candidatos del Movimiento Creemos sellaron este miércoles en Medellín su alianza con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, en un evento público realizado en el Centro de Medellín.

Al evento confluyeron las principales cabezas del movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, quienes dieron en plaza pública un espaldarazo al abogado, quien días atrás también cosechó el apoyo de la Casa Char en Barranquilla y ahora se muestra como una de las cartas más fuertes de la derecha.

“Me siento honrado de estar acompañado por estos guerreros de la lista del mejor alcalde que ha tenido Medellín”, expresó un De La Espriella vestido de blanco y portando una gorra marcada con el logo de Creemos. “Si Fico (Federico Gutiérrez) fuera presidente, otra sería la historia de este país”, agregó.

En su discurso, De La Espriella no solo agradeció el apoyo de Creemos, sino que anunció el suyo a los nombres de ese movimiento en Antioquia y en el país que aspiran al Congreso.

“Creemos es la punta de lanza de un proyecto político que empezó hace muchos años y que hoy se materializa con una lista de candidatos que apoya El Tigre”, expresó.

De igual forma, la candidata al Senado de Creemos Juliana Gutiérrez Zuluaga se refirió a la alianza.

“Todo nuestro movimiento, Creemos, está unido por el objetivo de salvar a Colombia, tal como lo hemos demostrado en nuestra ciudad con nuestro líder Fico Gutiérrez y en la región con el gobernador Andrés Julián Rendón. Este es el movimiento que representa los intereses reales de la gente y el verdadero cambio que requiere el país”, dijo Gutiérrez Zuluaga.