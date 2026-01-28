x

Creemos y De La Espriella sellaron su alianza en un evento en el centro de Medellín

El candidato presidencial y el movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez hicieron oficial su trabajo en llave para las elecciones.

  • Los candidatos del Movimiento Creemos sellaron su alianza con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella en Medellín. FOTO: Camilo Suárez
Jacobo Betancur Peláez
Metro

hace 3 horas
Los candidatos del Movimiento Creemos sellaron este miércoles en Medellín su alianza con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, en un evento público realizado en el Centro de Medellín.

Al evento confluyeron las principales cabezas del movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, quienes dieron en plaza pública un espaldarazo al abogado, quien días atrás también cosechó el apoyo de la Casa Char en Barranquilla y ahora se muestra como una de las cartas más fuertes de la derecha.

Me siento honrado de estar acompañado por estos guerreros de la lista del mejor alcalde que ha tenido Medellín”, expresó un De La Espriella vestido de blanco y portando una gorra marcada con el logo de Creemos. “Si Fico (Federico Gutiérrez) fuera presidente, otra sería la historia de este país”, agregó.

Le puede interesar: ¿Federico Gutiérrez se viste de ‘Tigre’? Creemos apoyará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

En su discurso, De La Espriella no solo agradeció el apoyo de Creemos, sino que anunció el suyo a los nombres de ese movimiento en Antioquia y en el país que aspiran al Congreso.

“Creemos es la punta de lanza de un proyecto político que empezó hace muchos años y que hoy se materializa con una lista de candidatos que apoya El Tigre”, expresó.

De igual forma, la candidata al Senado de Creemos Juliana Gutiérrez Zuluaga se refirió a la alianza.

“Todo nuestro movimiento, Creemos, está unido por el objetivo de salvar a Colombia, tal como lo hemos demostrado en nuestra ciudad con nuestro líder Fico Gutiérrez y en la región con el gobernador Andrés Julián Rendón. Este es el movimiento que representa los intereses reales de la gente y el verdadero cambio que requiere el país”, dijo Gutiérrez Zuluaga.

Una alianza que sacude el tablero de la derecha

El evento se realizó hacia el mediodía de este miércoles, en una tarima instalada en un espacio que ya se ha vuelto emblemático para el movimiento de Gutiérrez, siendo el mismo en el que tomó posesión como alcalde en 2024.

Cientos de militantes de Creemos y voluntarios de la campaña de De la Espriella se agolparon en plaza, ondeando banderas y apoyando la alianza.

Por el lado del movimiento del alcalde, no solo hicieron presencia todos los candidatos al Congreso, sino el bloque de concejales y diputados de esa colectividad.

La alianza entre Creemos y De La Espriella se produce en medio de un punto crítico de la campaña, que en el caso de la derecha estuvo marcado por una fractura ocurrida en el seno del Centro Democrático, hasta ahora el aliado natural de Gutiérrez en Antioquia.

Mientras en el partido del expresidente Álvaro Uribe la noticia de esta semana estuvo en las fricciones entre la candidata Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal, quien pidió escindir el partido, Creemos decidió decantarse por apoyar a De la Espriella, como parte de su cruzada para dar el salto nacional y lograr asientos tanto en el Senado como en la Cámara.

En las pasadas elecciones, vale recordar que el movimiento fundado por Gutiérrez logró cosechar más de 700.000 votos, además de conseguir ocho curules en el Concejo de Medellín y cinco en la Asamblea de Antioquia.

Lea más: Reacomodo en la derecha paisa: quiénes se bajan y cuáles llegan a la Cámara

Para dar el salto al Congreso, Creemos ha estructurado listas encabezadas por personas del círculo de confianza del mandatario local. La lista al Senado es liderada por Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde, quien ha incursionado en la política con una bandera social enfocada en el apoyo a familias con niños con cáncer y enfermedades huérfanas. Junto a ella aspiran figuras como el diputado Andrés Bedoya y el general (r) Eliécer Camacho.

Por su parte, la lista a la Cámara de Representantes por Antioquia está encabezada por Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación de Medellín en las dos administraciones de Gutiérrez, seguido por el exconcejal Simón Molina.

