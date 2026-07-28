Alerta por presunto cabecilla en Medellín que saldría de la cárcel por temas de “salud”

El riesgo de esa salida fue alertado por el concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, quien precisó que se trata de un hombre señalado de ser uno de los líderes de una facción de la estructura criminal denominada Los Machacos, conocida como Los Edificios. “Hemos tenido conocimiento de gestiones orientadas a obtener la detención domiciliaria de alias Morocho, cabecilla del sector de Los Edificios, con el argumento de supuestas condiciones de salud, así como de un eventual preacuerdo en favor de alias ACPM, señalado de varios homicidios”, sostuvo el concejal. Le puede interesar: ¿Por qué sacaron de sus casos a siete fiscales que le pisaban los talones a los cabecillas de bandas en Medellín? Tobón explicó que la lucha contra la estructura Los Machacos, y especialmente la facción Los Edificios, se ha convertido durante los últimos dos años en una de las prioridades de la Policía, la Fiscalía y las autoridades del Distrito. La agrupación, que según las investigaciones tiene presencia en barrios como Castilla, San Martín de Porres, La Esperanza y Doce de Octubre, es responsable de múltiples homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en la zona.

Como parte de esos operativos, recientemente han sido capturados varios de sus presuntos cabecillas, que según las autoridades son conocidos en el bajo mundo criminal con los alias de James, Dólar, Polo, Morocho y ACPM. El concejal resaltó además que en medio de esa ofensiva, el pasado 12 de marzo de este año, el Tribunal Superior de Medellín condenó en segunda instancia a tres integrantes de ese combo luego de encontrarlos culpables en juicio de un secuestro extorsivo agravado. Lea también: ¿Por qué están frenando operativos contra bandas en Medellín? Este último caso ocurrió cuando las autoridades tuvieron conocimiento de que una víctima fue citada por esa organización en un lugar de su zona de influencia, intimidada con un arma de fuego y retenida en contra de su voluntad, para posteriormente ser asesinada. Bajo ese contexto, el concejal señaló que sería un grave riesgo que personas señaladas de liderar ese grupo no solo salgan de sus centros de reclusión, sino que eventualmente sean beneficiadas con detención domiciliaria, lo que les permitiría regresar a los barrios en los que son precisamente señalados de ejercer control.

“Que un cabecilla de esta estructura regrese al territorio donde ejerció el control criminal no es un trámite judicial más: es un riesgo directo para la vida de las víctimas, de los testigos y de la comunidad de las comunas 5 y 6. Devolverles a sus cabecillas es devolverles el barrio”, agregó el corporado. En medio de esa situación, el concejal hizo un llamado tanto a los jueces del caso como a la Fiscalía General de la Nación para revisar con lupa y con el mayor rigor posible los recursos que presentaría el presunto cabecilla. Siga leyendo: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra siete representantes de bandas de la Paz Total en Antioquia De igual forma hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación a vigilar esas actuaciones judiciales y a la Policía y a la Alcaldía a mantener la presencia en esos barrios del occidente de Medellín para evitar que dicha agrupación se reacomode. “La seguridad de Medellín se ha construido con el sacrificio de policías, investigadores, fiscales y, sobre todo, de ciudadanos valientes que denunciaron, algunos de los cuales pagaron con su vida. No se puede permitir que ahora la debilidad institucional termine premiando a los cabecillas”, dijo Tobón.

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