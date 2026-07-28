Alerta por presunto cabecilla en Medellín que saldría de la cárcel por temas de “salud”

El riesgo de esa salida fue alertado por el concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, quien precisó que se trata de un hombre señalado de ser uno de los líderes de una facción de la estructura criminal denominada Los Machacos, conocida como Los Edificios.
“Hemos tenido conocimiento de gestiones orientadas a obtener la detención domiciliaria de alias Morocho, cabecilla del sector de Los Edificios, con el argumento de supuestas condiciones de salud, así como de un eventual preacuerdo en favor de alias ACPM, señalado de varios homicidios”, sostuvo el concejal.
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Tobón explicó que la lucha contra la estructura Los Machacos, y especialmente la facción Los Edificios, se ha convertido durante los últimos dos años en una de las prioridades de la Policía, la Fiscalía y las autoridades del Distrito.
La agrupación, que según las investigaciones tiene presencia en barrios como Castilla, San Martín de Porres, La Esperanza y Doce de Octubre, es responsable de múltiples homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en la zona.