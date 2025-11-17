Alcaldía de Medellín pondrá otros $4.800 millones para búsqueda en La Escombrera

La Alcaldía de Medellín anunció una inversión de $4.800 millones en el 2026 para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas dentro del conflicto armado en La Escombrera y acompañar a las mujeres buscadoras. En esta zona, desde diciembre del 2024, los equipos de búsqueda encontraron siete cuerpos humanos que corresponderían con víctimas del conflicto.

Durante este año tanto la Alcaldía de Medellín como la JEP le han pedido insistentemente recursos al Gobierno Nacional para reforzar esta búsqueda sin tener respuesta.

Entre 2024 y 2025, el Distrito destinó más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en ese lugar, garantizando condiciones técnicas y humanitarias para la búsqueda.