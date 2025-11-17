x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alcaldía de Medellín pondrá otros $4.800 millones para búsqueda en La Escombrera

Mientras el Gobierno Nacional aún no asigna recursos para esas labores, el Distrito destinó más inversiones para maquinaria amarilla, la logística de los campamentos de las madres peticionarias y el acompañamiento psicosocial.

  • Entre 2024 y 2025, el Distrito ha destinado más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en La Escombrera. FOTO: Jaime Pérez Munévar
    Entre 2024 y 2025, el Distrito ha destinado más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en La Escombrera. FOTO: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
El Colombiano
17 de noviembre de 2025
bookmark

La Alcaldía de Medellín anunció una inversión de $4.800 millones en el 2026 para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas dentro del conflicto armado en La Escombrera y acompañar a las mujeres buscadoras. En esta zona, desde diciembre del 2024, los equipos de búsqueda encontraron siete cuerpos humanos que corresponderían con víctimas del conflicto.

Le puede interesar: Encontraron otro cuerpo en La Escombrera de Medellín: ya son 7 hallazgos de víctimas de desaparición forzada

Durante este año tanto la Alcaldía de Medellín como la JEP le han pedido insistentemente recursos al Gobierno Nacional para reforzar esta búsqueda sin tener respuesta.

Entre 2024 y 2025, el Distrito destinó más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en ese lugar, garantizando condiciones técnicas y humanitarias para la búsqueda.

Los nuevos recursos que aportará permitirán el suministro de maquinaria amarilla, la logística de los campamentos de las madres peticionarias y el acompañamiento psicosocial y médico a las madres buscadoras.

Siga leyendo: Víctimas rechazan ruptura de la JEP y la Unidad de Búsqueda en labor para encontrar a los desaparecidos en La Escombrera

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, dijo: “Gran noticia para el país. La Alcaldía de Medellín lidera y prioriza la destinación de más de $4.800 millones para 2026 dirigidos a estas tareas. Respaldamos a las madres buscadoras, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la unidad de búsqueda. Garantizamos los derechos humanos de las buscadoras”.

El Auto SAR del 21 de agosto de 2025 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de las labores en La Escombrera. Sin embargo, el Gobierno Nacional aún no ha asignado los recursos.

Temas recomendados

Conflicto urbano
Alcaldía de Medellín
JEP
La Escombrera
Gobierno Nacional
Medellín
Comuna 13
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida