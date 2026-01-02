Desolador: de 45 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre de 2024 en Antioquia, se pasó a 157 en 2025

Pasan los diciembres y quedan las tragedias, no solo para las personas afectadas por pólvora, también para la fauna silvestre que queda tan expuesta ante esta práctica. Así lo reportó Cornare después de recibir, sólo en el último mes del año pasado, 157 animales en el Centro de Atención y Valoración de especies silvestres, lo que se traduce en un aumento de casi 250% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 45 casos.

Lea más: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

Lesiones físicas, desorientación severa, cambios en sus comportamientos haciendo que abandonen sus nidos y choquen contra ventanas o vehículos, son las consecuencias principales para la fauna silvestre producto de la quema de pólvora, que evidentemente aumentó en diciembre y aún, en enero de 2026, sigue siendo un dolor de cabeza para humanos y animales.

Lo más triste de la situación pasa por la muerte de estos individuos: el 65% del total de los animales fallecieron, mientras que el otro 35% se encuentra bajo observación y con un pronóstico reservado, a la espera de una pronta mejoría.