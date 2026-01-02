x

Desolador: de 45 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre de 2024 en Antioquia, se pasó a 157 en 2025

Las especies más afectadas fueron zarigüeyas y diversas aves silvestres. Conozca más detalles.

  • Del total de los animales silvestres atendidos en el CAV el mes pasado, sólo el 35% quedó con vida. FOTO Cortesía Cornare.
    Del total de los animales silvestres atendidos en el CAV el mes pasado, sólo el 35% quedó con vida. FOTO Cortesía Cornare.
El Colombiano
El Colombiano
02 de enero de 2026
bookmark

Pasan los diciembres y quedan las tragedias, no solo para las personas afectadas por pólvora, también para la fauna silvestre que queda tan expuesta ante esta práctica. Así lo reportó Cornare después de recibir, sólo en el último mes del año pasado, 157 animales en el Centro de Atención y Valoración de especies silvestres, lo que se traduce en un aumento de casi 250% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 45 casos.

Lea más: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

Lesiones físicas, desorientación severa, cambios en sus comportamientos haciendo que abandonen sus nidos y choquen contra ventanas o vehículos, son las consecuencias principales para la fauna silvestre producto de la quema de pólvora, que evidentemente aumentó en diciembre y aún, en enero de 2026, sigue siendo un dolor de cabeza para humanos y animales.

Lo más triste de la situación pasa por la muerte de estos individuos: el 65% del total de los animales fallecieron, mientras que el otro 35% se encuentra bajo observación y con un pronóstico reservado, a la espera de una pronta mejoría.

De acuerdo con el informe presentado por la Corporación, de los 26 municipios en los que tienen jurisdicción, aquellos que presentaron más casos fueron Rionegro, Marinilla, Guatapé, El Peñol, El Retiro, El Carmen de Viboral y Guarne, y las especies más afectadas corresponden a zarigüeyas y a otras especies de aves: gavilanes, búhos, colibríes, entre otras.

“Nuevamente hacemos un llamado y una invitación a la comunidad para que tomen conciencia, y tengan en cuenta que el disfrute y la celebración de estas festividades, no tienen por qué significar sufrimiento, dolor e incluso muerte para los animales silvestres de nuestra región”, precisó Camilo Muñoz, veterinario del Centro de Atención y Valoración de Cornare.

Entérese: Con los 35 quemados de Año Nuevo, Antioquia llega a cifras no vistas desde 2015

Cabe aclarar que los 157 animales afectados hacen referencia a aquellos que fueron ingresados al CAV, no obstante, hay muchos casos que no alcanzan a ser reportados por la comunidad ni atendidos en los tiempos debidos, por lo que el daño a la fauna silvestre puede ser aún mayor.

Si se entera de uno o varios casos de fauna silvestre herida o afectada, puede comunicarse a la línea de emergencia de fauna silvestre 3217811388.

Utilidad para la vida