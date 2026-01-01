Alcaldía de Medellín asume el control de las fotomultas tras 20 años de concesión privada

Desde este 1 de enero de 2026, la Alcaldía de Medellín asumió directamente la operación de las cámaras de fotodetección, poniendo fin a dos décadas de concesión privada del sistema de fotomultas en la ciudad.

El cambio, según la administración distrital, busca pasar de un esquema eminentemente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, con énfasis en la seguridad vial y la reducción de accidentes, más que en el recaudo por multas.

El nuevo sistema incluye señalización preventiva e informativa en todos los puntos de fotodetección, con avisos visibles, demarcación en el pavimento y señalización anticipada para advertir a los conductores. En total, fueron instaladas 192 señales, además de avisos pintados en la vía y pasacalles en cada punto.

“Contaremos con señalización preventiva clara en todos los puntos de fotodetección, con avisos anticipados de marcación de piso y mensajes visibles, para que los conductores tomen decisiones responsables a tiempo”, expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Como parte del ajuste, también se eliminaron sanciones asociadas al cruce en el semáforo cuando está en amarillo y los bloqueos de intersecciones causados por congestión vehicular, medidas que habían sido ampliamente cuestionadas por su carácter recaudatorio.

Otro componente del modelo es el refuerzo de las acciones preventivas relacionadas con la documentación obligatoria de los vehículos.

Adicionalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que se continuará enviando mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas para recordar el vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica, con alertas que se enviarán 30, 15, 8 y 1 día antes de la fecha límite.