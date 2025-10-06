Alcaldía de Medellín entregará información a Unidad de Búsqueda para encontrar a 4.000 desaparecidos en la ciudad

Antioquia con 25.794 personas dadas por desaparecidas y Medellín con 4.168, son el departamento y la ciudad del país más afectados por la desaparición en el contexto del conflicto armado.
Por eso la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín firmaron convenio que ayudará a mejorar los procesos de búsqueda de quienes fueron desaparecidos en Antioquia.
A través del convenio marco interadministrativo 4600105624 de 2025, la Unidad de Búsqueda y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín se comprometieron a aunar esfuerzos en aspectos como la búsqueda y localización de personas desaparecidas, el abordaje forense y la identificación, y la entrega digna de los cuerpos de personas desaparecidas a sus familias.