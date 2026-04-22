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“Estoy seguro que al general Triana le hacían seguimientos. Así como nos los hacen a nosotros”: alcalde de Medellín

El mandatario distrital habló sobre la salida del exdirector de la Policía a raíz de un rumor infundado ventilado en la Casa de Nariño que indicaba que el oficial era cercano al alcalde.

  • Adelante, el exdirector de la Policía –el general Carlos Triana– y el alcalde Federico Gutiérrez. Atrás, la directora Angie Rodríguez. FOTO: imagen tomada de redes.
    Adelante, el exdirector de la Policía –el general Carlos Triana– y el alcalde Federico Gutiérrez. Atrás, la directora Angie Rodríguez. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
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hace 1 hora
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A raíz de las delicadas acusaciones hechas por la directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez –muy cercana al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti– sobre la salida del exdirector de la Policía Carlos Fernando Triana, el alcalde de Medellín dio sus impresiones del suceso.

Cabe recordar que en una entrevista con la emisora Blu Radio, Rodríguez comentó que la salida del general Triana se habría dado por un rumor infundado.

A Triana lo echaron porque le inventaron un cuento (...) Él estaba cumpliendo con sus temas misionales, institucionales; en Medellín había un evento con un tema del alcalde Federico Gutiérrez y (a Petro) le echaron un cuento de que Triana estaba aliado con Gutiérrez para así poder sacarlo de la Policía”, dijo Rodríguez a Blu Radio.



Rodríguez dijo que le pareció “una locura” y que “no pensó que lo fueran a sacar” a Triana ante la ausencia de pruebas. “¿Cómo sale una persona porque alguien le dice eso al presidente?”, se cuestionó.

Con respecto a quién le “mete ruido” al presidente, Rodríguez no quiso dar más detalles. “Ellos son así, llegan y le meten ruido, están pasando esto y lo otro”.

Entérese: ¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones

Ante la pregunta de si eso viene de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Rodríguez dijo “no, no quiero (hablar)”.

Consultado ante lo dicho por Rodríguez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez comentó que le pareció algo muy grave y detalló que quedan en un lugar muy incómodo los alcaldes que tienen relaciones con la institucionalidad y cuyos resultados en seguridad dependen de las buenas relaciones entre alcaldías y Fuerza Pública.

Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

“Esto deja un precedente muy grave, porque imagínese, ¿qué puede estar pensando el director de la Policía? ¿Si llama al alcalde de Medellín lo echan? ¿O si yo voy al comando de la Policía Metropolitana o al de la Cuarta Brigada y la Séptima División a dar una rueda de prensa, van a echar a esos comandantes?”, añadió.

Para Gutiérrez es toda una contradicción que en el Gobierno Petro instauren ese tipo de temores, pero a la vez a los oficiales los presionen para que no arrecien los operativos contra las estructuras ilegales porque eso minaría la “paz total”.

“Y ojo que la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, la tienen controlada para perseguir a quienes somos oposición, para hacerle seguimiento a cualquier integrante de la Fuerza Pública, especialmente a generales. Estoy seguro que al general Triana le hicieron seguimientos. Y estoy seguro que la DNI nos ha hecho seguimientos y tiene interceptados o con operativos de inteligencia. Y les aseguro que a empresarios y a ustedes como periodistas también. Ese escándalo algún día va a estallar”, denunció Gutiérrez.

Vale recordar que, en tres años y medio, la DNI ha tenido cuatro directores que según escándalos y fuentes, han minado la entidad utilizándola para sus intereses, desde la presunta oferta de beneficios a criminales en la “paz total” hasta la utilización de informes anónimos para la salida de generales, entre múltiples hechos que tienen como común denominador a una cúpula de ex M-19 convertidos en poderosos funcionarios con capacidad de espiar a quien consideren.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué salió el general Triana?
Según Angie Rodríguez, habría sido por un rumor sin pruebas, aunque no hay confirmación oficial de esa versión.
¿Qué dijo Federico Gutiérrez?
Calificó el hecho como grave y advirtió que podría afectar la relación entre alcaldes y Fuerza Pública.

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